annonse

annonse

Domfelte er i slutten av tyveårene, bosatt i Danmark hvor han har en gravid kjæreste med deres felles barn. Han har ingen inntekt.

Hovedforhandling ble holdt i Bergen tingrett 2. desember 2020, hvor domfelte meddelte etter rettens syn en sannferdig og usminket innrømmelse. Retten bemerket at domfeltes erkjennelse samsvarte med de øvrige fakta i straffesaken.

30 kg. hasjisj.

4. september 2020 ble domfelte etter tips fra vektere anholdt på jernbanestasjonen i Bergen. I en av hans lommer, fant polititjenestemennene en kvittering for leie av en oppbevaringsboks. Da politiet etter hvert fikk åpnet denne boksen, fant de 30 kg. hasjisj. Domfelte erkjente straks at hasjisjen tilhørte ham.

annonse

Domfelte har forklart både til politiet og retten at han hadde en sentral oppgave i å frakte og ta vare på narkotikaen. Men, han ønsket naturlig nok av frykt for alvorlige voldelige represalier, ikke å forklare seg om hvem som hadde levert ham hasjisjen, ei heller hvem han skulle transportere denne til. Det eneste han opplyste retten om i så måte, var at han skulle få godt betalt for oppdraget.

Ifølge analyseresultatet fra Kripos, hadde hasjisjen en styrkegrad på 28 %. Dette er på det samme gjennomsnittlige styrkenivået som den øvrige hasjisjen Bergens-politiet har beslaglagt gjennom de to siste årene.

Straff

Retten mente i utgangspunktet at ovennevnte narkotikaforbrytelse kvalifiserte til fengsel i tre år. Men, i herværende sak skal det gjøres et fradrag for tilståelsen.

annonse

Sett i relasjon til domfeltes erkjennelse, kunne denne kriminelle handlingen derfor pådømmes mindre enn tre måneder etter pågripelsestidspunktet.

Strafferabatten ble av den grunn i dette tilfellet fra rettens side redusert og fastsatt til ca. 15 %.

Bergen tingrett anså, og besluttet deretter at en passende straff for nærværende forbrytelse var fengsel i to år og seks måneder.

I og med at domfelte ikke var til stede da dommen ble avsagt på dommerens kontor samme dag, er det uvisst for Resett om dommen vil bli akseptert eller ikke.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474