En mann skal ha blitt utsatt for vold i Lindbäckveien i Oslo lørdag kveld før han skal ha blitt tatt med i en bil sammen med flere andre.

– Vi fikk melding lørdag kveld klokken 22.13 fra flere vitner uavhengig av hverandre om at det vi tror er en mann, ble utsatt for vold og tatt med inn i en bil sammen med flere andre. Vi har en tanke om at han ikke ble med frivillig, sier politioverbetjent Kenneth Wilberg, leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, til NTB.

Hendelsen skjedde i Lindbäckveien på Nordseter i Oslo. Ifølge Wilberg kjørte bilen ut på Ekebergveien før den forsvant.

– Volden skal ha skjedd utendørs på et fortau. Situasjonen varte i noen få minutter, før vedkommende ble tatt med inn i bilen og den kjørte av gårde, sier Wilberg.

