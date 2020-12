annonse

– Nesten så man ikke kan tro det når man hører det.

Som en del av områdesatsingen i Groruddalen har bydel Grorud besluttet å male flere vegger.

Samtidig som gjengkriminaltiet omtales som et økende problem, har bydelen fått malt veggkunst på Romsås senter som viser en idyllisk utgave av området, md småhus, et bjørketre omkranset av fugler, en bro over en rennende elv og landemerket Romsåstårnet.

Dette skjer samtidig med at flere beboere har varslet om en utrygg hverdag, noe som blant annet ble tatt opp på bydelsutvalgsmøte 24. september.

Maler vegger

Som et av flere tiltak for å få situasjonen til å bedre seg har man besluttet å male flere vegger. Lokallagsformann i Oslo Øst FpU Adrian Smith-Stenberg mener det hele er et latterlig påfunn for å minske følgene for masseinnvandring og satsingen på et multikulturelt samfunn.

– Det er nesten så en ikke kan tro det når man hører det. Greit nok, det ser fint ut, men det finnes faktisk de som tror at litt kunst på noen vegger fjerner gjengproblematikken og utryggheten. Om noe så burde man se på hvordan dette gikk på Tøyen, der man prøvde å bedre situasjonen via benker og kunst på vegger, sier Smith-Stenberg.

Det er langt hardere tiltak enn malingsspann som skal til for å fjerne de kriminelle fra gatene, mener Smith-Stenberg, og han mener at man heller burde fokusere mer på å motarbeide romantisering av gangsterkultur. I tillegg mener han at kriminaliteten og utryggheten er et resultat av flere tiår med feilet integrering og masseinnvandring fra ikke-vestlige land.

– Det sier seg selv når en av beboerne på folkemøtet på Romsås forteller at en av gjengene som ofte er på Romsås er oppkalt etter en av profet Muhammed sine hærer. Dette er ikke et ungdomsproblem, men et integreringsproblem. Det løser man ikke med et malingsspann. Man løser det med knallharde tiltak mot kriminelle, som skal lenge i fengsel, og hjem til sitt hjemland om de har innvandrerbakgrunn. Man må fokusere mer på assimilering framfor feilet integrering, og innføre innvandringsstopp fra ikke-vestlige land, avslutter Smith-Stenberg.

Vil ikke svare

Resett har kontaktet bydelsutvalgsleder Anders Røberg -Larsen (Ap). Han har ikke bresvart Resetts henvendelse om saken.

Men på Facebook beskriver bydelen kunstverkenee på Romsås slik:

Områdeløft Romsås i samarbeid med Høstlys kunstfestival og lokale beboere har dekorert den lange veggen på Romsås Senter.

Åpningsarrangementet måtte avlyses på grunn av smittesituasjonen i Oslo, men vi ønsker å fortelle dere litt mer om det flotte konseptet! Venstre og høyre deler av veggen ble malt av flere kunstnere i samarbeid med flinke beboere fra Romsås, blant annet Katja Austlien Min kunst av K.R.A. Innbyggerne deltok først i workshop, kom med ideer også dekorerte veggen sammen med kunstnere» ,skriver bydelen og fortsetter blant annet slik:



«Vi jobber for å få til flere prosjekter på Senteret så det kommer mer info om dette arbeidet!»

