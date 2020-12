annonse

Fotballfans slapp for første gang inn på stadioner denne sesongen i England.

Det har blitt normalt at fotballspillere går ned på kne før avspark i England. De gjør dette til støtte for den venstreradikale bevegelsen Black Lives Matter.

På grunn av coronaviruset har ikke fotballfans fått slippe inn på kampene, så man har ikke kunnet observere publikums reaksjon på knelingen.

Høylytt buing

Men i helgen åpnet mange stadioner i England. Noen tok inn 2.000 tilskuere, mens andre tok inn flere.

På Millwalls hjemmebane The Den var det ikke alle som likte at spillerne gikk ned på kne. De rundt 2.000 fremmøtte buet høylytt da knelingen startet.

Crowds at Millwall boo players taking the knee. I’m not sure why clubs are still doing this? BLM, outside of the laudable slogan, is now a political party and one with aims to overthrow the state, defund the police and to divide us as much as possible! pic.twitter.com/WziolE7g81

— Darren Grimes (@darrengrimes_) December 5, 2020