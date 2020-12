annonse

annonse

Rudy Giuliani, er smittet med «Kina-viruset», skriver Donald Trump på Twitter.

– Rudy Giuliani, den klart beste borgermesteren i New Yorks historie, som utrettelig har eksponert det mest korrupte valget (med god margin) i USAs historie, har testet positivt for Kina-viruset. God bedring, Rudy. Vi fortsetter!!!

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020