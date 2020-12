annonse

Det er så inderlig lett å kreve at andre skal ofre så mye, uten å gjøre det samme selv. Eller hva skal man kalle de som forventer det nærmest umulige, mens de selv sitter der trygt på baken?

Vår politikere har sendt dugnaden bare til nærende delen av samfunnet. De som skaper verdier og betaler skatt, slik at velferdsstaten kan bestå. Men våre høyt gasjerte politikere har ikke leet en lillefinger for å redusere den tærende delen. De som lever av verdiskapningen fra nærende. En skal vokte seg vel for å overvurdere politikere, men nå sager de av den grenen de sitter på. De belaster inntektene, uten balansere det opp mot utgiftene. Arbeidsledighetene har skutt i været, og konkursbølgen begynner å vokse. Det er de små som dukker under, de store har kapital nok. De sitter på gjerdet og venter bare på å kjøpe opp noe billig.

Ikke en eneste offentlig ansatt har blitt fjernet, og ei heller har det offentlige forbruket blitt redusert. Våre politikere gir Antirasistisk senter fem millioner kroner. NRK skal få 6,6 milliarder for å presentere følelser, og det sterke følelser. For ikke å snakke om tenketanken til Rød-Larsen og Fredssenter til Bondevik. Så må vi punge ut med over 38 milliarder kroner på noe de kaller bistand, og på den veien ender det opp mye i mange dype lommer. Dette er heller ikke noe nytt, det eneste nye må nok være at bistandsbudsjettet har økt med 6 milliarder kroner siden Erna Solberg tok over. Men bistand er viktig for de politikerne som sikter seg inn på internasjonale toppjobber.

Er Antirasistisk senter, NRK og bistand så viktig at vi kan ofre verdiskapning. Det er bare å se rundt oss, det levende bylivet har slukket, og det kanskje for godt. Med dem forsvinner underholdning, musikk, restauranter og hyggelige cafeer. Det som den nærende delen setter pris på, de som bretter opp ermene for å holde samfunnet i gang. Nå står kjeder og investorer klare til å ta over lokalene, de er bare der for å få mest mulig ut. Det blir nok mye kjedebutikker, og det som videreføres som utesteder blir strømlinjeformet, og helt uten egenart. Slik som restaurantkjeder pleier å være.

Hvordan greide viruset å etablere seg i Norge?

Det var ikke mangel på advarsler. Var våre politikere så opptatt med å danse rundt gullkalven: «Klimakur 2030» og rulle ut en rød løper for en terroristenke, at de glemte helt hva som skjedde i Kina?

Nå står de frem gravalvorlige og snakker sakte med trykk på ordene, om hva de vil vi skal gjøre. Hadde de ikke sovet i timen, så ville vi ikke hatt et virusproblem. Men det skal visstnok bli hemmeligstemplet i hundre år. Den som lever for se.

