Norge, Sverige og Finland krever endringer i Tour de Ski-opplegget. Renndirektør Pierre Mignerey i FIS sier det er urealistisk å redusere antall arrangørsteder.

– I bunn og grunn er det ikke aktuelt å endre programmet nå. Det ville hatt for store konsekvenser for arrangørene, både nasjonalt og lokalt. Det er ikke realistisk å endre programmet, sier Mignerey til NTB.

Franskmannen er renndirektør for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

De tre nordiske landene krevde fredag på nytt at antallet arrangørsteder under Tour de Ski må ned. Hvis det ikke skjer endringer, blir det neppe nordisk deltakelse.

– Helst én (arrangør). Kanskje må dette bety færre konkurranser, sa den norske langrennssjefen Espen Bjervig til NTB lørdag.

Også utøvere som Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo har vært klar på at deltakelse kun vil være aktuelt dersom programmet endres.

Møte tirsdag

FIS hadde møte med de fleste landslagssjefene fredag. Bjervig sier at de ber FIS ta mer eierskap og passe på at arrangørene gjør som smittevernprotokollene tilsier.

– Målet er å se om vi kan få inn nye ting i protokollene som vil gi mer sikkerhet for å få inn de skandinaviske landene igjen, sier Mignerey.

Langrennskomiteen og verdenscupkomiteen i FIS skal tirsdag møtes for å se på kravene fra de ulike landene.

– Vi avventer med vår beslutning fram til det, skriver Bjervig i en tekstmelding til NTB søndag.

Russland planlegger å stille

Torsdag fortalte Russland-trener Markus Cramer til VG at det ikke var sikkert at landet ville stille i Tour de Ski, men ifølge Mignerey har FIS fått bekreftet av landslagssjef Jelena Välbe at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt for Russland å droppe verdenscuprenn.

– Slik vi ser det er det ikke flere land som vil følge Norge, Sverige og Finland, sier han.

I reglene for årets verdenscup står det at verdenscuparrangement kun kan arrangeres dersom minst sju av de ti beste nasjonene forrige sesongen har kan delta.

Til NTB understreker Mignerey at dette kun gjelder dersom landene er nektet innreise eller må i karantene ved ankomst arrangørlandet. Det vil ikke hjelpe dersom for eksempel norske myndigheter hadde nektet skiforbundet å sende utøvere

