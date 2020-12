annonse

Rødt lederen mener regjeringen er smålig overfor båtmigrantene i Moria-leiren, og det å prioritere kristne kvoteflyktninger betegner han som forkastelig.

– Regjeringas smålige svar på den akutte situasjonen for tusener av mennesker i nød i og rundt Moria-leiren på Lesvos var allerede i mai på et sånt lavpunkt at man ikke trodde det gikk an å komme lavere, skriver Bjørnar Moxnes i Klassekampen, og er kritisk til at ingen migranter har kommet:

– Men så nådde de et nytt i september med sitt smålige 50. Og nå ser vi at de strenge kriteriene som ble satt opp for hvem som ifølge regjeringa var verdige vår hjelp, i praksis fører til at ingen – jeg gjentar ingen – av flyktningene fra Moria til nå har kommet til Norge.

Moxnes er også sterkt kritisk til at en skal prioritere kristne kvoteflyktninger.

– De skal være kristne, for da blir de visst lettere å integrere. Det er så forkastelig at det nesten ikke er til å holde ut.

Han skriver videre at norske kommuner og lokalsamfunn er klare til å ta imot båtmigranter fra Moria. De har sagt seg villige til å ta imot åtte hundre.

– Det var derfor Rødt i høst foreslo at Stortinget skulle pålegge regjeringa som et umiddelbart hastetiltak å ta imot så mange flyktninger som kommunene melder at de har kapasitet til.

Men det ble stemt ned i Stortinget, og han synes det er trist å måtte konstatere at de andre politikerne er såpass i utakt med befolkningen. Men Moxnes lover å bygge en folkebevegelsen for solidaritet og medmenneskelighet, og de skal fortsette å gjøre det de kan for mennesker på flukt

