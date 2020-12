annonse

Det ble kastet en bombe mot huset til en mann i St. Clair Shores, i Michigan. Han var i øverste etasje med kjæresten sin da det skjedde.

Mannen mener det kan være politiske motiver, skriver Fox News. Han omtaler seg selv som en «stor Trump-tilhenger» og hadde synlige Trump-skilt utenfor huset

En lettvegg ble slått inn, vinduer knuset og det ble sprekker i taket etter eksplosjonen.

– Vi kom ut og det var et stort rot her, sa han. – Det var røyk overalt og jeg ringt 911 og de kom ganske fort.

Han sier han hørte to høye smell og naboen mente det var en bombe som hadde gått av.

Overvåkningsvideoer skal vise en mann som løper opp til huset og kaster et eksplosiv gjennom en vindu. Et annen video skal vise en mann som kommer ut av en pick-up truck og kaster et eksplosiv nummer to.

– Vi var virkelig redde, sier mannen til Detroits WDIV-TV.

Han ønsker ikke å stå frem med navn og bilde.

