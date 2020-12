annonse

annonse

Det har i det siste vært en kraftig debatt i Resett vedrørende påstandene om omfattende valgfusk fra Trumps advokater. Her er mitt syn på saken. Jeg mener Trump vant.

Vi lever dessverre i en tid hvor vi ikke kan forvente å få forelagt håndfaste bevis gjennom MSM, og da må vi bruke det vi konservative kan best, nemlig å bruke vår sunne fornuft, kunnskap og erfaring vi har med amerikansk politikk. Derfor har jeg satt opp en del punkter som jeg mener taler for at Trump er den rettmessige vinneren, og er et offer for juks fra demokratene.

Venstresiden er bygd på løgn og bedrag. Alle midler er tillatt så lenge det godtgjør staten og dets ansatte. Demokratene i USA har i tillegg kjørt falske Russland påstander under hele presidentperioden, sammenhengende falske påstander i riksrettssaken, falske påstander i utnevnelsen av høyesterettsdommere, konstante ondsinnede lekkasjer fra byråkratiet osv.

Joe Biden kan klokke inn gode 47 år som senator og visepresident i Washington DC. Mannen har et enormt kontaktnett, og Hunter Biden-saken viste at mannen er pill råtten.Se i tillegg på personen Joe Biden. En gammel mann som åpenbart er mentalt svekket. Som i gamle kommuniststater er det vel åpenbart at det er noen andre enn lederen som trekker i trådene, og det er vel lite sannsynlig at personene bak Biden trodde han ville vinne mot Trump på ærlig vis? Biden vant forøvrig kun 15 prosent av valgdistriktene i USA, en ny negativ rekord for en såkalt vinner av presidentvalget.

Amerikansk venstreside er samkjørt med offentlige fagforeninger, som har et forferdelig rykte i USA med mafiaforbindelser opp og ned i mente, og disse står spesielt sterkt i statene i nordøstlige USA. De omstridte vippestatene i nord har en lang tradisjon for korrupsjon på høyt nivå. Dette blir ikke rapportert av msm, men det er omfattende FBI-etterforskninger om korrupsjon hele tiden.

Joe Biden var ikke spesielt populær i de demokratiske primærvalgene, men fikk plutselig partiapparatet i ryggen foran primærvalget i South Carolina, samtidig som motkandidatene på uforståelig vis trakk seg før valgdagen. Dette lukter det korrupsjon av.

I motsetning til hva msm både i Norge og USA sier, så åpner poststemming for direkte juks, og tiltak som er på grensen på loven, som at privatpersoner kan samle inn poststemmer.

I motsetning til godeste Lurås så tror jeg ikke det er nødvendig med noen hemmelig konspirasjon for å jukse mot Donald Trump. Se på apparatet som ble satt igang mot høyesterettsdommer Kavanaugh. Det var vel en av de minst troverdige overgrepshistoriene som noen gang er offentlig kjent, men likevel ble “offeret” Christine Blasey Ford støttet av absolutt alle demokrater. Demokratene gjør det som skal til for å vinne, også juks og bedrag fordi de vet at det nesten aldri har konsekvenser for dem.

Trump er en svært populær sittende president, og det burde være svært vanskelig å vinne mot ham, i tillegg vant han Iowa, Florida og Ohio, som siden 1852 bare Richard Nixon har vunnet, og samtidig tapt presidentvalget. Det er også anerkjent at Nixon tapte presidentvalget i 1960 grunnet juks fra JFK-leiren i samarbeid med mafiaen

I tillegg er det de følgende faresignalene vi så på valgdagen: det ble tidlig klart at de omstridte vipestatene ville bruke flere dager på tellingen, i tillegg til at de stoppet for flere timer å rapportere resultater valgnatten, Biden knuste selv Obama’s tall i vippestatene, men ikke f.eks. i New York, den enorme valgdeltagelsen i vippestatene for en kandidat med karisma som et flatbrød, nye enorme sendinger med Biden-stemmer kommer inn om natten osv.

Er det så trolig at Trump ble frarøvet seieren? Svaret er et klart ja hvis vi prøver å se objektivt på det. Msm i Norge framstiller det som den vanligste ting i verden at vippestatene sitter og teller stemmer flere uker etter valget, men sannheten er at det er ekstremt mistenkelig.

annonse

Les også: Fortsatt superpopulær: Trump holdt rally i Georgia foran tusenvis av tilhengere

Er enig med Lurås at vi kan godt være uenige og vi skal ikke være noen ukritisk sekt som tar alt Trump sier for god fisk, men som Resett-lesere flest så må vi innrømme at de fleste av oss har god greie på amerikansk politikk, og vi ser at kommentarfeltet hos Resett ligger langt foran hovedkommentatorene i f.eks. VG når det gjelder detalj- og kunnskapsnivå. Det gjør ikke at vi er ukritiske til Trump, men naturlig kritiske til motparten, som er demokratene, storkapitalistene, msm, ja omtrent hele røkla som setter dagsorden i samfunnet.

Derfor er Resett og lignende publikasjoner så viktig, de sier ikke det som alltid er populært, men det som er sant.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474