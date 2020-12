annonse

(joda, det ER et ord, til og med Resett har tatt det i bruk) å måtte erkjenne valgnederlaget til Donald J. Trump, også her i Norge.

Eller kanskje ikke minst her i Norge. For i løpet av disse fire årene som er gått, fra mens hånlatteren fremdeles stod i taket og vi som visste Hillary ville vinne kjempet med å få geipen opp igjen fra gulvet, har avstanden mellom Trump og resten av verden blitt enorm.

Mens Trumpistene sliter med å ha heiet på nederlaget, slipper resten av oss et lettelsens sukk over at Trump tapte. For det var ikke gitt at det ville gå slik. Og tapet til tross – han fikk over 73 millioner stemmer, mer enn noen annen sittende president har fått, noen gang, selv om det faller i skyggen av hva Biden fikk, over 80 millioner stemmer, mer enn noen annen kandidat, noen gang har fått.

Trump selv, og en stadig mindre haug med advokater og Trumpister skylder på juks av alle slag. De fremstår til tider som en vill elefant, høy som en drage på speed i et glassmagasin, som slår ut i alle retninger om alt mulig rart. Og det er litt rart. For før har ikke den ene sensasjonen som «avdekker juks» blitt avvist, så dukker det en ny sensasjon opp, som på bestilling. Kan det være tilfeldig, mon tro?

Det er det selvsagt ikke. Og grunnen er åpenbar – påstander og søksmål må holdes varme, for sammen med nye «avsløringer» sendes det ut tiggerbrev hvor Trumps kampanje ber sine velgere om hjelp til den juridiske kampen som pågår. Og velgerne gir. Uten å lese den lille skriften som står i tiggerbrevene.

For helt nederst på tiggerbrevet, med så liten skrift som mulig, den ingen av oss under noen omstendigheter pleier å lese, står det klart og tydelig at det er kun enkeltdonasjoner over 8.000 dollar som øremerkes til det juridiske arbeidet. Alle donasjoner under 8.000 dollar går til Donald J. Trump.

Slike innsamlinger er ikke noe amerikanske myndigheter tar lett på. Derfor skal alle donasjoner dokumenteres. Og det er derfor man vet hvor mye Donald J. Trump har fått i donasjoner siden den «juridiske kampen» startet. Ikke mindre enn 170 millioner dollar, eller rundt regnet 1,5 milliarder (1.500 millioner) norske kroner, har rullet inn på kontoen hans de siste ukene. Ikke verst for å twitre om juks et par ganger om dagen, påstander som blir avvist av domstolene, gang etter gang, 46 ganger så langt.

Selvsagt koster det å ha advokater i sving, men ikke 1,5 milliarder kroner, ikke engang i USA. Spesielt ikke når pressekonferansene holdes på et hageutsalg, mellom en sexbutikk og et massasjestudio. Og jo, det er litt morsomt, fordi det er sant.

Det er ingen drøy påstand å si at Trump melker sine velgere på falske premisser. For de aller fleste er det åpenlyst, men ikke for velgerne, de som donerer penger. De tror på det Donald J. Trump sier, og ikke det offisielle valgmyndigheter eller domstolene sier og gjør. De er bare en del av de mekanismene som jobber for å ødelegge Trump og deres USA, denne ene som alene ville gjøre Amerika flott igjen. Håpet deres.

De er ikke klar over er at Trump har over en milliard dollar i gjeld, penger lånt opp mot eiendommer, penger som forfaller i en rasende fart så snart han er ute av Det hvite hus, penger han per i dag ikke har. Dermed kommer donasjonene veldig godt med. Og velgerne, de fortsetter å gi når tiggerbrevene kommer. 5 dollar her. 10 dollar der. 100 dollar, 50 dollar. 73 millioner stemmer, med 10 dollar i snitt? Det er fremdeles mye å gå på. Twitre, twitre.

Donald J. Trump er en uærlig mann som ikke kunne brydd seg mindre om at det er demokratiet han er i ferd med å ødelegge ved å rive ned tilliten til det. Om han kan få inn donasjoner så sier han hva det skal være til hvem som helst – noe vi ser hver eneste dag når han fremsetter påstandene om at valget var rigget fordi han ikke vant. Han går ikke av veien for å invitere valgmenn til Det hvite hus i forsøk på å påvirke dem til sin egen fordel. Han går heller ikke av veien for å ringe til den republikanske guvernøren i Georgia og be han kjenne valget i delstaten ugyldig – noe guvernøren for øvrig hverken har makt eller rett til. Og selvsagt nektet å gjøre. Noe av det siste som er kommet frem er at justisdepartementet etterforsker om det er gjort forsøk på å få til benådninger mot betaling.

Det verste er at ingenting av dette overrasker lenger. Det er bare informasjon i en lang rekke av saker som hver for seg er så horrible og utrolige at man ville ristet til hodet falt av om dette hadde vært en hvilken som helst annen president. Men når det kommer fra Trump så hever vi ikke på øyenbrynet lenger.

Om en uke samles valgmenn og utpeker Biden til president. Han vant presidentvalget 2020 i USA, rettferdig. Til tross for Trump. Trump tapte, og han han gjorde det for egen hånd. Alt han hadde behøvd å gjøre var å oppføre seg som en president, ta på en maske, og vise litt omsorg for sitt folk.

Når han ikke engang klarer det er landet bedre tjent med Biden – selv om han er demokrat.

