annonse

annonse

– Jeg synes det er et håpløst knefall å fjerne denne serien på bakgrunn av «rasisme», skriver en TV-seer i en e-post til TVNorge etter at kanalen fjernet TV-programmet «Nissene over skog og hei» fra Dplay og tok det av skjermen på TVNorge.

Han sier i brevet Resett har fått en kopi av at det nå ikke vil bli noe abonnement på lang tid og at det ikke er TVNorges jobb å filtrere budskapet på kanalen slik at det ikke skal krenke ham eller andre.

– Jo mere lettkrenket folk blir og forlanger “hensyn til meg” jo verre blir det – og dessverre følger jo vårt rettsapparat etter, skriver han og viser til hvordan humorprogrammer som Monthy Python på 70-tallet fikk rulle på skjermen selv om mange ble karikert og latterliggjort.

annonse

Grunnen etil at programmet ble fjernet er at en av karakterene, spilt av Espen Eckbo,faller inn under «blackface-begrepet». Blackface innebærer ifølge de såkalte antirasistene å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.

– Dere er dessverre en trist gjeng med en ryggrad av marsipan, skriver han til TVNorge-ledelsen.

Les også: Julenisse med «black face» ble for sterk kost – fjerner jule-underholdning fra TV-Norge

annonse

Redd for boikott

Han får følge av Frp-politiker Per-Willy Amundsen.

– Hvordan kan vi som er deres kunder tro på dere når dere åpenbart er uten ryggrad? Hvis dere var redd for boikott fra marxistene, vent og se hva den friuhetselskende høyresiden kan skape, skriver han på Facebook i en melding til TV-kanalen.

Abonnementet avsluttet

En annen kvinne følger opp på en Facebook:

– Der var det abonnementet på Dplay avsluttet, skriver hun.

annonse

Forståelse

TV Norge svarer på Facebook at de har forståelse for reaksjonene.

– På samme måte som det ikke er aksept for «n-ordet», ønsker vi heller ikke blackface på våre skjermer. Det er et standpunkt vi tar. Vi har samtidig full forståelse for at det kan være vanskelig for noen å svelge at det betyr at denne serien nå utgår i sin nåværende form. Noen kanaler løser historiske serier med disclaimer-plakat i forkant av serier, andre fjerner, skriver TV-kanalen i et svar til Frp-politiker Per-Willy Amundsen og understreker at de ikke utelukker at programmet kan komme tilbake i en annen form.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474