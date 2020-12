annonse

Har Resett forsøkt å smiske med Norges etablerte medier (med Faktisk.no som det styggeste og ekleste utskuddet)? Nei. Check. Har Resett forsøkt å bli en del av maktelitens sobre redaktørforening, på premisser som ville ha drept Resett? Nei. Check.

Ok. Da er Resett kanskje Norges siste, i hvert fall eneste virkelig frie medium. Uansett hva Document (medlem av Redaktørforeningen) og HRS (statsstøttet) måtte mene om det. Det er faktisk bare Resett som står helt alene i meningsbrytningen i Norge.

Resett har tatt et valg andre mediene ikke har tatt, står slik i en særstilling, burde bli mer hyllet for det de har våget og våger. Resett burde ikke bli disset i eget kommentarfelt. Har dere som leser og skriver daglig tenkt på at Resett faktisk kan forsvinne?

Tenk deg et Norge uten Resett

Jeg får ingen lønnsslipp av Resett, selv om jeg sympatiserer med Resetts opprop mot det etablerte Norges udugelige «forsøk» på «tankefrihet». Debattene som dør i overskriftene og ingressene i Norges største aviser blir og blir reelle på Resett, som på eggende og provoserende vis tar MSMs forsiktige skriverier videre til Resetts kommentarfelt, der folk kan si det de egentlig mener. Om alle saker Resett publiserer.

Resett er ikke unike, også Document og HRS gjør det samme. Men det unike med Resett er at du kan, som jeg gjør nå, utbasunere dine egne meninger i en kommentar, få svar i kommentarfeltet på det som ikke holdt mål. Det er mange som meg, nesten hver eneste dag på Resett. Anonyme og ikke-anonyme borgere. Det er veldig få av dem på Document og HRS. Der må du pent skrive i kommentarfeltet. Har du tenkt på hvor mulig det faktisk er å komme fra en god tanke til en god tekst, og slik siden bli publisert for titusenvis av lesere på Resett? Noe som er noe helt unikt i Norge.

Det at Resett publiserer menigmanns refleksjoner og korrigeringer, i en skala som ikke kan sammenlignes med noe i Norge, det blir ikke hyllet av noen, og selvsagt ikke av MSM. Resetts lille svakhet er deres største styrke; de vil jo faktisk kommunisere med Norge. Og da må vanlige folk få lov til å skrive det de mener. Få ros og refs. Er det ikke i det rommet debatten lever?

Debatten er «eid» av MSM

Resett er ikke nødvendigvis bedre enn MSM, HRS og Document fordi de lar folk komme lettere til på kommentarplass, men de er det eneste store mediet i Norge som i dag beviselig har integritet. Helt uten statsstøtte og statsklapp på skulderen.

Når Resett av «sitt eget» kommentarfelt blir beskyldt for å lefle med makta og MSM fordi Lurås er skeptisk til om omfanget av valgjukset i USA er nok til at det kan omgjøre hele valget, må man tenke seg om. Er det viktigere hva som virkelig er sant, enn hva som er sant for folk flest? Handler alt om å vinne opinionen?

Det har vært valgjuks i USA i 2020. Garantert! Og det er ikke første gang i historien at det er valgjuks. I Tyrkia var veier mot noen valglokaler plutselig stengt av veiskred eller andre naturkatastrofer sist gang Erdogan skulle velges, ifølge venner. Ok. Ubevist. Å ha makt er det samme som å måtte begynne på et renkespill som for de fleste skal skjules. Men er USA like korrupt som Tyrkia? Det er det Lurås utfordrer. La oss håpe at det ikke er så ille. Og om det er så ille: Da trenger vi Resett mer enn noensinne før! Men et alternativt medium kan ikke «go crazy» så tidlig. Fallhøyden er på centimetere. Og fiendene er trygt plassert på MSM-høyden. Som gamle ørner med en eneste funksjon: Å drepe nykommeren på bakkenivå.

Stå med Resett, Norges frieste medium!

Hva skal Resett med fiender når perspektivet for mange som leser Resett daglig ikke går utover hva man tror om Trump og valget i USA? Valgfusk har skjedd og skjer. Spørsmålet nå er enkelt: Mobiliserte Biden, eller krefter bak ham til fusk slik at mange millioner stemmer er falske? Biden via Demokratene fikk rekordmange stemmer. Er det fordi hatet mot Trump var distribuert på en effektiv måte? Eller var det regelrett juks? Og kan offisielle instanser bli infiltrert (eller ikke) og (uansett blankt) nekte for at det forekom juks? Får vi noensinne vite hele sannheten?

Kan ikke demokratene bare få lov til å ødelegge USA som USA er nå? Er jeg ond som tenker slik? Finnes det ikke makt i opposisjon og observerende øyne? Kan ikke Demokratene selv drite seg ut de neste fire årene? Ok, presidenten er ikke alt. Senatet og Huset. Men likevel. Eller?

Lurås er en realist

Vi som ikke liker Demokratenes lefling med identitetspolitikk, FN, EU, globalisme og en slags «ny-kommunisme», vi må se fremover! Om ikke samstemt, så i hvert fall i en god og kritisk dialog. Forbi Biden og de ekstreme venstrekreftene. Om USA forsvinner i en retning som er unaturlig for et land som alltid har definert seg som individenes land av muligheter, da må «vi», hvem vi enn er – da må vi lese av situasjonen. Være så smarte som vi faktisk er. Men kanskje også litt avventende og taktiske? Hva skal en revolusjon tjene til nå? I et BLM-ødelagt landskap.

Tror noen at Helge Lurås egentlig er aktuell for Redaktørforeningen?

Til dere i kommentarfeltet som mener at Resett gjør ditt og datt for å bli medlem av Redaktørforeningen og at Resett egentlig bare sikler etter statsstøtte, slik Klassekampen får 40 + millioner av i året. Tenk dere: Hvordan vil Norge se ut uten Resett? Og hvordan skal Resett få så mye som fire kroner av de førti milliardene Klassekampen får?

Ønsker dere et Norge uten Resett? Og ønsker dere en redaktør som tilpasser kommentarene sine til lesermassen? Vil dere at det siste store, frie mediet i Norge – Resett – vil dere at det skal nærme seg statsstøttede «medier» som Klassekampen?

Jeg tror svaret gir seg selv. Så ikke kutt den økonomiske støtten dere gir til Resett. Ta heller og øk den.

