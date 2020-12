annonse

Komiker og programleder Espen Thoresen hudfletter Discovery for å ta av brunfjesten til Espen Eckbo fra TVNorge skjermene. Men han har også et stikk til Resetts kommentarfelt.

Det er i Dagbladet Thoresen fyrer løs.

– Mens resten av landet går gjennom den største krisa siden krigen, har PTVNorge altså tatt seg bryderiet å la slaget stå om hudfargen på julenisse. Gratulerer med smiletegn og tommel opp, skriver han.

Thorsen mener det er spill av tid og en avsporing å knytte rasisme opp mot en «brun nisse» hvor det gjemte seg en «melaninfattig Espen Eckbo».

– Det ufrivillig komiske oppstår når kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hanne McBride, som en følge av dette velger en sjelden form for fornektelse og pedagogisk spagateri. McBride innrømmer overfor TV 2 at de ikke hadde forventet at alle ville like beslutningen, og at de har fått en god porsjon kjeft. Men hun legger også til at hun synes det er greit å bidra med innsikt i kompleksiteten bak beslutningen.

Tøv, mener Thorsen. Og det er da han også gir et stikk til Resetts lesere. For alle har tatt avstand fra at «hvite rakker ned på svarte» bortsett fra i «krokene til Resett, der en og annen Snøfte Smith fremdeles holder på tanken,» skriver han.

Her er det fulle sitatet:

«Bortsett fra i krokene til Resett, der en og annen Snøfte Smith fremdeles holder på tanken, er vi alle enige om at hvite som rakker ned på svarte er og blir lavmål.»

Hva sier kommentarfeltet på Resett til det?

