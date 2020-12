annonse

Miljøpartiet De Grønne (MDG) krever i sitt nye partiprogram at kjøttforbruket skal halveres.

Nestleder i MDG, Arild Hermstad, mener kjøttmat kun bør være forbeholdt høytider og søndagsmiddager, skriver Nettavisen.

– Norske politikere skal ikke bestemme når folk skal spise kjøtt, eller for den del tomatsuppe, sier Vedum.

Sp-lederen mener dette er moralisme på høyeste nivå og en regelrett innblanding i folks privatliv.

– De sier det nærmest er noe umoralsk over å spise kjøttkaker på onsdag. Da er du på ville veier, sier han.

MDG er imidlertid ikke alene om å mene dette. Det stadige fokuset på kjøtt og klimautslipp har gitt organisasjoner som Gunhild Stordalens EAT, mye oppmerksomhet.

Vedum bekymrer seg over at disse tankene også har spredd seg til Regjeringen.

– Høyre-regjeringens klimakur var inne på akkurat samme tenkningen. Regjeringen har varslet at de skal komme med oppfølgingen. Der diskuteres det ekstra kjøttavgift, og et sterkt ønske om å få ned kjøttforbruket, sier Vedum.

På spørsmål om ikke utslippene fra landbruksnæringen må kuttes, er Vedum like tydelig.

– Det har skjedd en enorm nedgang de siste årene. Å redusere norsk matproduksjon vil bare flytte det utenlands, og vi vil importere kjøttet. Vi må sørge for at kyr har minst mulig sykdommer, for da blir det bedre og mer kjøtt. Her ligger Norge langt fremme, sier han.

MDGs leder i programkomiteen, Hulda Holtvedt, mener Vedum er arrogant.

– Et lavere kjøttforbruk er bra for klima, dyrene våre, matsikkerheten og FNs klimapanel anbefaler kjøttkutt. Det samme gjør regjeringens klimakur. Når Senterpartiet velger å helt se bort fra den kunnskapen, er det umoralsk og kunnskapsfiendtlig, sier Holtvedt.

På spørsmål om man bør føle skam over å spise kjøtt, sier Holtvedt følgende:

– Nei. Ingen bør føle noen skam. Vi ber politikerne ta grep, slik at matpolitikken tar hensyn til kunnskap.

Vedum på sin side, overser dette totalt og koser seg med ribbemiddag.

– Jeg vil ha matglede. I går spiste jeg mitt første julemåltid. Da følte jeg en enorm ribbeglede. Jeg kjenner ikke antydning til skam, men bare glede over å spise ribbe. Det er lov å glede seg over et godt måltid. Det er ikke noe man skal moralisere over, sier han.

