Innlandet politidistrikt oppretter sak mot landslagstrener Ståle Solbakken og etterforsker ham for brudd på karanteneplikten.

Det opplyser politiadvokat Tom Gjestvang i Innlandet politidistrikt til NTB.

– Vi undersøker om det er grunnlag for å gå videre med saken og eventuelt bøtelegge ham. Hvis man leser både VG og Dagbladet, ser det rimelig klart ut hva som har skjedd, og han innrømmer det, så vi får ta stilling til om det blir nødvendig med avhør, sier Gjestvang.

Brudd på karanteneplikten kan straffes med bøter på opp mot 20.000 kroner eller fengselsstraff.

Gjestvang sier at han regner med at politiet vil ta en avgjørelse i saken mot den nylig ansatte landslagstreneren i løpet av én til to dager.

Han bekrefter videre at politiet har opprettet sak mot Solbakken på eget initiativ etter å ha lest medieoppslag om at han brøt karantenetiden da han gikk på kamp i Hamar søndag kveld.

