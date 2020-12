annonse

I desember i fjor hadde jeg gleden av å skrive en anmeldelse av Helge Lurås sin andre bok «Veien til Resett». For oss som har fulgt Lurås fra tiden før Resett, gjennom lanseringen, nettavisens vekst og til dagens posisjon som Norges viktigste nettavis er det gledelig å få skrive en ny bokanmeldelse, nå om Lurås siste bok: Knefall – hvordan kristen skyldfølelse og venstresidenes offermentalitet ødelegger Vesten.

På samme måte som «Veien til Resett» var lettlest samtidig som den var seriøs er også Knefall en fryd å lese. Men når jeg skulle gjøre undersøkelser om medias omtale av boken fant jeg ingenting, ikke engang useriøse personangrep. Hvorfor denne tausheten? Jeg tror svaret er å finne i temaet og analysen Lurås presenterer. For analysen i boken vil de ikke være i stand til å argumentere imot.

La oss se på bokens forord: Skal vi oppløse oss selv? Tittelen setter scenen med kanskje det viktigste spørsmålet i vår tid.

Norge har gått fra nasjonal homogenitet hvor kun 2 prosent av befolkningen hadde innvandrerbakgrunn på 1970-tallet til 18,2 prosent med innvandrerbakgrunn i 2010.

Hva er årsaken denne masseinnvandringen? Lurås finner svaret i skjæringspunktet mellom kristendommens fokus på rettferdighet og marxismens trang til å dyrke offeret. Det er dette ideologiske bakteppet som begrunner muslimsk innvandring og venstresidenes identitetspolitikk.

Nymarxistene har gått fra å sette opp kapitaleiere mot arbeidere til å skape splid mellom menn og kvinner, heterofile og homofile og over til å fremme etniske og religiøse konflikter hvor de allierer seg med de fremmedkulturelle generelt og islam spesielt.

En selvkritisk kultur med en sterk venstreside som mer enn gjerne skaper «undertrykte ofre» for å fremprovosere en politisk revolusjon fant sitt perfekte offer i islam. Vestlig etnomasochisme (min definisjon) i tospann med islam er et ulykkelig og selvskadende ekteskap for begge parter. Islam er i denne konteksten en sadist som mer enn gjerne omfavner venstresidens definisjon av muslimer som offer: ingenting er deres skyld, det er Vesten som lider av islamofobi, som er ansvarlig for mislykket integrering og så videre.

Som den observante Resett-leser forstår leder ikke denne typen dynamikk til et godt samfunn og Lurås stiller spørsmålet om det i det hele tatt er for sent å redde Vesten fra sitt eget «frivillige» knefall.

Sjeldent har jeg sett så mye spennende tematikk bli introdusert i forordet alene. Og boken analysere og besvarer spørsmålene til prikke.

Men boken beskriver ikke bare konflikt, det ville være en mangelfull representasjon av bokens bredde og dybde.

I slutten av boken tar Lurås til orde for at høyre- og venstresiden må finne sammen i en forsoning etter at vårt samfunn har «fått selvrespekten og overlevelsesvilje tilbake».

Han argumenter for at venstresiden har «både analytiske poenger og moralske verdier som er bra og riktige», men denne forsoningen er først noe Lurås ser for seg på lang sikt.

Han mener vi først må arbeide for en ansvarliggjøring av venstresiden for deres mislykkede multikulturelle samfunnseksperiment. Denne spesifisering om kort og lang sikt, eller før og etter en populistisk metapolitisk revolusjon (min definisjon) synes jeg var passende og nødvendig.

Det får være den siste betrakting fra meg før du skal få gleden å lese boken og gjøre dine egne vurderinger.

Knefall finnes også som lydbok og eBok.

