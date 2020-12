annonse

annonse

SV mener at Norge må se på Mustafa-saken på nytt.

18 år gamle Mustafa Hasan har fått beskjed om å forlate landet innen 28. desember. Utlendingsnemnda (UNE) peker på at moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008.

SV mener imidlertid at saken til søsknene Abbas og Fozia Butt, som etter elleve års kamp fikk medhold i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2012, ligner Mustafa-saken. Det skriver VG.

annonse

– Regjeringen må våkne. Mustafa Hasans sak er svært lik en sak hvor Norge ble felt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Norge er bundet til å følge den dommen i lignende saker. Nå krever SV at justisministeren engasjerer seg i saken, skriver SV-leder Audun Lysbakken på Twitter med henvisning til VG-saken.

Les også: Reagerer på at 18-åring sendes ut av Norge

EMD i Strasbourg mente i 2012 at en utvisning av søskenparet etter 17 år i Norge ville innebære et brudd på deres menneskerettigheter.

annonse

SV vil i Stortinget kreve at justisminister Monica Mæland (H) tar ansvar og følger pålegg fra den europeiske domstolen.

I et svar til MDG-leder Une Bastholm skrev Mæland at hun har forståelse for at utlendingssaker som omhandler barn med lang oppholdstid i Norge, vekker engasjement.

– Saken har vært behandlet av både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Begge instanser ga Utlendingsnemnda medhold i at deres vedtak var gyldig. Anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet, skrev Mæland videre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474