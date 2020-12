annonse

Trump vil ikke gå av uten å skape leven, og han planlegger å holde et eget politisk rally under innvielsesseremonien til sin etterfølger.

En ny rapport fra Axios hevder at president Trump vurderer en dramatisk avgang fra Det hvite hus. På innvielsesdagen planlegger han en siste flytur med Air Force One til Florida, hvor han vil holde et politisk rally parallelt med at Joe Biden tas i ed som USAs neste president.

Ifølge folk som er kjent med planene, vi Trump kunngjøre sitt kandidatur for å gjenvinne Det hvite hus i 2024 under stevnet.

– Trump-talen kan skape et øyeblikk med delt skjerm: Den avtroppende presidenten henvender seg til et brølende publikum i en flyplasshangar, mens den påtroppende lederen sverges inn foran et sosialt distansert publikum utenfor Capitol, skriver Alayna Treene fra Axios.

Trump sa i forrige måned at han ville forlate Det hvite hus hvis valgkollegiet formelt stemmer på Joe Biden, men insisterer fortsatt på at det har pågått «massiv svindel» under valget og har lovet å fortsette med sin juridiske kamp mot valgresultatet.

På tidligere spørsmål om han vil vurdere å stille igjen som republikanernes presidentkandidat i 2024, har Trump sagt at «han ikke vil snakke om 2024».

