annonse

annonse

To plasser gjenstår å bestemme i valget til Senatet i USA. Hver delstat har to representanter, til sammen 100.

Republikanerne har i øyeblikket 50 innvalgt, demokratene 48. I Georgia er det omvalg 5. januar fordi ingen kandidater fikk mer enn 50 prosent av stemmene i sine respektive konkurranser.

I en meningsmåling fra Rasmussen er det i praksis ikke mulig å skille kandidatene når man tar hensyn til feilmarginer, skriver Breitbart.

annonse

I løpet mellom om Raphael Warnock (D) og Kelly Loeffler (R) står det 48-46 prosent.

I løpet mellom Jon Ossoff (D) og David Perdue (D) står det 48-47 prosent.

I helgen var både Mike Pence og Donald Trump i Georgia for å støtte de republikanske kandidatene. Det har vært frykt for at republikanske velgere vil sitte hjemme etter at mange mener presidentvalget ikke var rettferdig og at det forekom juks.

#GAsen Runoffs Poll: Warnock (D) 48% (+2)

Loeffler (R-inc) 46% Ossoff (D) 48% (+1)

Perdue (R-inc) 47% RMG Research (LV, 11/19-11/24) — Political Polls (@PpollingNumbers) December 4, 2020

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474