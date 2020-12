annonse

Statsadvokaten i Texas, Ken Paxton, innleverte sent mandag kveld amerikansk tid et søksmål mot Pennsylvania, Georgia, Michigan and Wisconsin for å få forkastet valgresultatet de har sertifisert med Joe Biden som vinner. Texas mener valget i disse fire delstatene har vært gjennomført på ulovlig vis gitt konstitusjonen. Nå har høyesterett nettopp avgjort å høre søksmålet.

I søksmålet fra Paxton heter det at delstatene myndigheter (government officials) «brukte Covid-19 pandemien som begrunnelse» for å tilta seg «lovgivende forsamlingens autoritet og på ukonstiusjonelt grunnlag endret delstatenes statuetter.» Videre at de «oppnådde disse revisjonene gjennom direktiver eller søksmål, og på den måten svekket de valgets integritet.»

Originalspråk hentet fra Fox News følger under:

“Using the COVID-19 pandemic as a justification, government officials in the defendant states of Georgia, Michigan, and Wisconsin, and the Commonwealth of Pennsylvania (collectively, ‘Defendant State’), usurped their legislatures’ authority and unconstitutionally revised their state’s election statutes,” Paxton’s complaint says. “They accomplished these statutory revisions through executive fiat or friendly lawsuits, thereby weakening ballot integrity.”

Texas’ krav er at høyesterett skal «erklære alle valgmannsstemmene avgitt av valgmenn oppnevnt av de saksøkte statene Pennsylvania, Georgia, Michigan, of Wisconsin for å være i brudd med valgmennenes klausul og det 14nde tillegget til den amerikanske konstitusjonen og derfor ikke skal telles med.»

Originalspråk hentet fra Fox News under:

Paxton is asking the U.S. Supreme Court to “declare that any electoral college votes cast by such presidential electors appointed in Defendant States Pennsylvania, Georgia, Michigan, and Wisconsin are in violation of the Electors Clause and the Fourteenth Amendment of the U.S. Constitution and cannot be counted.”

Disputter mellom delstatene er en av de få forhold som etter konstitusjonene går direkte til høyesterett uten å gå gjennom delstatenes rettsinstanser, hvor andre av Trumps og andres søksmål fortsatt befinner seg.

Zerohedge rapporterer tirsdag kveld norsk tid at høyesterett tolv timer etter å ha mottatt søksmålet sent mandag kveld, har såkalt «docket» saken, noe som angivelig betyr at saken blir «hørt».

Pennsylvania har allerede respondert på søksmålet, rapporterer Zerohedge. Delstaten har angivelig svart at søksmålet fra Texas ikke adresserer hvordan den «massive fremmedgjøringen» som ville skje hvis velgerne stemmegiving ikke blir tatt hensyn til. De mener også at Texas har begått en feil ved å ikke levere søksmålet i 2019 da «Act 77» ble vedtatt.

Full engelsk tekst fra Zerohedge under:

«Pennsylvania also argues that Texas doesn’t articulate how ‘massive disenfranchisement’ of voters by tossing out the results of the election ‘would accord with the Due Process Clause, which requires the counting of votes cast in reasonable reliance on existing election rules,’ and that the case at hand wouldn’t result in a ‘circuit split’ – when two or more different circuit courts of appeals might rule differently on the same legal issue (and is one of the factors the Supreme Court uses when deciding to take cases).»

PA is also arguing that Texas, or anyone, has had since 2019 to object to Act 77, which violates the ‘doctrine of laches.’

Utnevne valgmenn direkte

Det Texas angivelig vil oppnå er at høyesterett åpner for at det er delstatsforsamlingene i de fire delstatene som tar over oppgaven med å utnevne valgmenn, snarere enn de direkte stemmene som er avgitt.

I så fall kan de fire vippestatene havne i favør Donald Trump.

Fox News avslutter sin sak om temaet tirsdag kveld med en tweet fra en jurist for demokratene, Marc Elias, Han hevder seg å være «ubekymret» over søksmålet.

🚨NEW: Texas has filed a lawsuit against Pennsylvania, Wisconsin, Georgia and Michigan in the US Supreme Court seeking to invalidate their election results. My answers to your questions:

✅No, I am not worried.

✅No, this won't succeed.

✅I have no idea.https://t.co/mAN98udwBi — Marc E. Elias (@marceelias) December 8, 2020

