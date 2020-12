annonse

Nå skulle en tro at politiske partier vil ha velgere – ikke bli kvitt dem. Men sånn er det ikke nødvendigvis.

Ta Arbeiderpartiet. Et naturlig valg for en stor del av landets befolkning. En garanti for at den lille manns behov og ønsker ble ivaretatt samtidig som partiet var næringsvennlig. Vel så mye som Høyre. Stabilitet og forutsigbarhet var ikke fremmedord i etterkrigstiden til tross for at det ikke manglet kamper.

Når begynte velgerne å se seg om etter andre partier? Veldig enkelt sagt begynte det i den tiden hvor AP fjernet seg mer og mer fra sitt eget velgergrunnlag. Det ble slutt på rørleggere, gravemaskinførere, kassadamer og bilmekanikere på tinget. Inn kom politikeravkom, sosionomer og folk som jobbet i det offentlige. Mange uten yrkeserfaring i noen særlig grad.

Jøss – tenkte nok mange. Dette er folk jeg ikke trodde skulle snakke og fronte saker i AP. Hvor har de ballasten sin fra? Hvilken virkelighet tar de med seg inn på tinget? Og hvor ligger lojaliteten hen?

Oppvåkningen kom langsomt men også godt hjulpet av den kløften som vokste mellom trofaste velgere og den nye eliten i partiet. Noen holdt seg for nesen og stemte fortsatt lojalt. Vi er et sindig folkeferd. Men også det har sin begrensning. At Norge skal ha et forhold til Europa og verden er neppe noe hett tema. Men noen synes at vi ikke nødvendigvis bør være flinkest i klassen enten det gjelder Eu-direktiver, migrasjonsavtaler eller vindmøller. Noen savnet at noen tok vare på lille Norge. Oppskriften på å bli kvitt velgere ble en realitet.

Ta Frp. Tuftet på en misnøye med andre partier som ikke skjønte at skatt og avgifter er en kjernesak for det norske folk. For ikke å snakke om byråkrati og statlig styringskåthet. Det gikk stort sett bra en lang stund. En liten utrenskning i ny og ne er som årelating. Godt ment, men liten effekt. Å bli stuevarm på tinget og være likemann med de andre partiene går fort til hodet på sentrale figurer. Selvgodhet er neppe en dyd som velgere setter høyt på ønskelisten, like lite som å måtte gå på akkord med partiets kjepphester.

Det er grenser for hvor mange kameler som skal svelges for å være i det gode selskap. Ikke at det hjalp å forlate selskapet heller. Velgere som ikke skjønte storheten og viktigheten av det politiske spillet satte seg først på gjerdet med ansiktet i alvorlige folder. Hhmmmm. Hva om jeg egentlig ikke liker det jeg hører og ser. Kanskje Anders Lange snur seg i graven.

I motsetning til AP har Frp valgt en litt annen måte å kvitte seg med velgere på. Lite skyldes at folk uten virkelighetserfaring har inntatt partiet. Men med norgesrekord i kamelsvelging og et blikk litt for mye rettet sydover, er det fort gjort å kvitte seg med velgere som ikke kan regne med en jobb i FN eller EU eller noe annet som finansieres av deg og meg.

