En imam ved en moské i Malmö i Sverige predikerer jødehat, og angriper mer moderate imamer, som han mener vil «behage de vantro».

Mandag morgen ble det kjent at den 58 år gamle imamen Basen Mahmoud fra Rosengård i Malmö, sprer hatefulle budskap i al-Sahaba-moskéen i byen.

En av gruppene som har fått gjennomgå under imamens prekener er andre imamer som anses for å være moderate. Mahmoud mener at disse imamene ikke er ordentlige muslimer, og at de står ved helvetes porter. Samtidig viser han også avsky for ikke-muslimer.

– Disse imamene vil bare behage de vantro. De representerer ikke oss. Vi hater dem, skal Mahmoud ha sagt ifølge Expressen.

– Disse imamene har gjort at staten og Sverige håner oss. De lyver og er bare ute etter penger, og svenskene vet at disse imamene er løgnere, men bruker dem likevel for sine egne formål.

Jødehat

Den hatefulle imamen har også gitt uttrykk for sterk antisemittisme.

– Til alle tider er det samme bedragerske skurker som står i veien for de rettroende. Alle vet at vestlige land styres av jøder. Jøder er deres herskere. Jøder er avkom av griser og aper. De er fiendtlige mot muslimer, men de kommer til å stå hjelpeløse mot islam, skal Mahmoud ha sagt, stadig ifølge Expressen.

Forsvarte halshugging av Samuel Paty

Som om dette ikke var nok, har den ekstremistiske imamen også forsvart halshuggingen av den franske læreren Samuel Paty, som viste Muhammed-karikaturer for sine elever i skolen. Imamen Basen Mahmoud har reagert med raseri overfor de som har tatt avstand fra det groteske, terroristiske mordet.

– En person som elsker sin religion blir sint og slakter læreren med kniv ved rennesteinen, ettersom læreren er uren og rennesteinen er den eneste plassen han fortjener, skal imamen ha sagt.

