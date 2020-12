annonse

Klimaminister og Venstre-politiker Sveinung Rotevatn har et håp om at Resett en dag i fremtiden kan forsvinne som nettavis.

«Har dere tenkt at Resett kan forsvinne?», skrev Mumler Gåsegg i en kommentar som ble publisert mandag kveld.

I kommentaren ble det oppfordret til å øke støtten til Resett. Skribenten begrunner dette med at nettavisen er den eneste i Norge som «ikke har forsøkt å smiske med Norges etablerte medier», og ikke «forsøkt å bli en del av maktelitens sobre redaktørforening, på premisser som ville ha drept Resett».

Mumler Gåsegg mente folk burde være glad for at Resett eksisterte, og at medienorge ville bli mye fattigere om nettavisen forsvant.

– Lov å håpe

Kommentaren ble som vanlig heftig diskutert i kommentarfeltet. Men også på Twitter ble artikkelen diskutert. De ivrigste motstanderne av Resett klarer ikke å unngå en dag uten å klikke seg inn på nettavisen, og de noen av de mest hardbarka motstanderne måtte klikke seg inn på Gåseggs kommentar.

En av de som delte Resett-saken var den nylig sparkede redaktøren av E24.no, Gard Michaelsen. Den arbeidsløse mannen delte saken til sine følgere.

– Det er lov å håpe, skrev Michaelsen og viste til Gåseggs kommentar om at Resett kan forsvinne om de ikke får økonomisk støtte.

Men det som var mest oppsiktsvekkende var at klima og miljøminister Sveinung Rotevatn likte meldingen. Rotevatn har tidligere fått refs av Erna Solberg for å oppfordre annonsører til å boikotte Reset, da han var statssekretær.

Boikottaksjon

I 2018 skrev Rotevatn på twitter at norske bedrifter burde boikotte Resett som annonseplattform. Flere store bedrifter gjorde som Rotevatn skrev. En av de største var NorgesEnergi som ikke ville ha sin reklame vist på Resett.no.

Resett kan ha tapt flere hundre tusen kroner på Rotevatns og andres boikottaksjon, som også ble et tema i NRK-programmet Debatten.

At en minister håper at en norsk nettavis går dunken er veldig spesielt, men ikke noe Resett kan gjøre noe med. Vi håper at våre lesere fortsetter å støtte oss økonomisk ettersom vi overlever alene på deres fantastiske giverglede. Dere kan vise deres motstand mot klimaminister og Venstremann Rotevatn ved å støtte oss her, eller tegne abonnement her.

