I Danmark vil de påby en oversettelse av prekener på fremmedspråk til dansk.

– Det er et viktig tiltak i kampen mot radikalisering som Danmark nå foreslår. De går foran, skriver Frp-nestleder Sylvi Listhaug i en e-post til Vårt Land .

Årsaken til den danske loven er å forhindre ekstremisme. Blir en preken holdt på et annet språk så skal det utarbeides en skriftlig oversettelse som skal gjøres offentlig tilgjengelig.

På den måten håper man å motvirke at ytterliggående forkynnere gjemmer seg bak et fremmed språk – og da især ekstremistiske islamister, ifølge den danske avisen Kristeligt Dagblad .

Formålet med lovforslaget «å skape større åpenhet om religiøse forkynneren prekener i Danmark, når de forkynner på andre språk enn dansk». Listhaug mener at de tør å ta tak i problemer knyttet til innvandring og integrering, mens vi i Norge feier vi det under teppet.

– Når dette kommer fra en sosialdemokratisk regjering viser det hvor mye lengre debatten er kommet i Danmark enn i Norge, sier Listhaug, og ser nytten at det samme her hjemme:

– Dette er et forslag for å unngå at det foregår hatprekener som bidrar til radikalisering og parallellsamfunn. Det er en god ide å gjøre tilsvarende i Norge.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, mener derimot at forslaget til Listhaug er «litt ekstremt». Ropstad er også skeptisk til forslaget. Han mener at det ikke er grunnlag for å lovregulere at prekener skal oversettes til norsk.

