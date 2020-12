annonse

Une Bastholm vil forby «Norges Monaco». Hun krever full formuesskatt for alle.

MDG eneste representant på Stortinget frykter at redusert formueskatt i enkelte kommuner kan gå på bekostning av innbyggerne. Løsningen hennes er å innskrenke det lokale selvstyret.

Bø kommune i Nordland har senket formuesskatten fra 0.7 til 0.2 prosent, og det har ført til at noen rike mennesker har meldt flytting dit.

– Vi kan ikke risikere et kappløp mot bunnen som gir mindre inntekter til kommunekassa. Det vil ramme skole, helse og omsorgstilbudet i kommunene, sier MDG-leder Une Bastholm til E24.

– Regelverket må endres!

Hun vil kreve at regjeringen bestemmer en fast formuesskatt, i stedet for kun maksimalsatser, og tror at det kan være løsningen for motarbeide «Norges Monaco».

– Vi håper å få flertall for å endre regelverket slik at «skatteparadiser» som Bø-kommune blir en umulighet i fremtiden, sier Bastholm, og bruker erfaring som argument:

– Det har lenge vært mulig å fastsette skatten lokalt, men ingen kommuner, uansett farge på politisk flertall, har satt noen annen sats enn maksimalsatsen på 40 år. Det sier sitt om at dette er penger kommunene er helt avhengige av.

Hun mener videre at Bø kan trigge andre kommuner til det hun kaller et «kappløp mot bunnen»:

– Når nabokommunen blir et skatteparadis og setter ned skatten, tvinges andre til å følge etter for å unngå skattelekkasje. Resultatet blir økt ulikhet og mindre penger til velferden.

Konsekvensen av kappløpet, tror hun, blir at de svake rammes, og at de rike bli enda rikere.

