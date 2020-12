annonse

Etter årelang strid er Kina og Nepal nå enige om at verdens høyeste fjell er nesten 1 meter høyere enn det som har vært internasjonalt akseptert.

Nepal har tidligere målt Mount Everest til 8.848 meter, mens Kina har målt fjellet til å være 4 meter lavere. Det er NTB som skriver dette.

Den nøyaktige høyden er 8.848.86 meter, opplyste Kinas utenriksminister Mang Yi i en felles uttalelse med Nepal tirsdag.

Begge land har sendt inspektører fra sine respektive sider av fjellet for å måle høyden. I tillegg til uenigheten om høyden, har det også vært bekymring for at fjellet kan ha krympet etter et stort jordskjelv i Nepal i 2015.

Det viser seg altså ikke å stemme.

