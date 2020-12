annonse

En oversikt fra Statistisk sentralbyrå at det var 182.826 medlemmer i muslimske trossamfunn i 2020.

Gjennomsnittlig får trossamfunnene støtte på ca 1200 kr per medlem. Det betyr at staten og kommunene utbetaler omlag 220 millioner kroner til islamske trossamfunn.

Til sammenligning er det 3,7 millioner medlemmer i Den norske kirke og 372.651 personer i Norge var medlemmer av kristne trossamfunn.

Antallet jøder i Norge ved årsskiftet var 794, noe som bare utgjør 0,1 prosent av alle medlemmer i livs- og trossynsamfunn.

Fra 2016 til 2020 har det vært størst økning i antallet muslimer, som har økt antall medlemmer med 23,4 prosent. Antallet kristne har økt med 6,8 prosent, men antallet hinduer har økt med 36,8 prosent.

Største økning, med hele 42,7 prosent, er det likevel blant dem i livssynssamfunn, skriver NTB.

Ytringsfrihetsforbundet (YFO) står i oversikten fra regjeringen oppført med 1260 medlemmer, men Helge Lurås opplyser at først Fylkesmannen og deretter Barne- og familiedepartementet har avslått søknaden om å bli registert som livssynssamfunn.

– Vi mener avslaget er tynt begrunnet. Instansene har bestemt seg på forhånd for å avslå. Og uten økonomisk støtte er det svært vanskelig å lever de tjenestene til våre medlemmer som andre tros- og livssynssamfunn får.

Lurås opplyser at de vurderer to veier videre.

– Vi må enten gå til søksmål, eller vi må endre vedtektene. Vi opplever nå at staten har lest vedtektene våre i verste mening for å finne argumenter for å diskvalifiserer oss.

Lurås, som er President i YFO, sier de kommer tilbake med mer info til medlemmene før nyttår om hva styret vil beslutte. Han sier det uansett er uaktuelt å akseptere den diskriminering Ytringsfrihetsforbundet utsettes for.

