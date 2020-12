annonse

– Hadde regjeringen vært litt mindre opptatt av å stemple de som påpeker åpenbare problemer som stigmatiserende, og litt mer opptatt av å forvente det samme fra innvandrere som fra alle andre, så kunne vi kommet litt lenger i dag.

I november var Erna Solberg ute og advarte mot å stigmatisere innvandrere fordi en høyere andel i denne gruppen har vært corona-smittet. Hun tok avstand fra vanlige nordmenn som var bekymret for coronasmitte i innvandrermiljøer og blant arbeidsinnvandrere og gjestearbeidere.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim fra Buskerud reagerer nå kraftig på regjeringens dobbeltkommunikasjon.

– For en snau måned siden påpekte jeg at en del innvandrergrupper bryr seg mindre om å følge koronatiltakene. Da ble det som vanlig ramaskrik med beskyldninger om stigmatisering og hets, påpeker han på Facebook.

Han viser til at ordbruken er en helt annen etter at en ekspertgruppe har kommet frem til det samme. Helgheim understreker også at kritikken mot ham stort sett kom fra andre politikere, mens han fikk støtte fra innvandrermiljøene.

– En lang rekke store smitteutbrudd har oppstått ved store ansamlinger i innvandrermiljøene, dette har resten av samfunnet måttet betale for i form av strengere tiltak. Også andre grupper har i perioder stått for noe tilsvarende, men forskjellen er at det var greit å påpeke når det gjaldt andre, ikke når innvandrere sto bak.

Doble standarder

Berøringsangst er noe av det farligste som finnes når det kommer til innvandring, mener Helgheim og konkluderer slik:



– Når politikerne ikke tør å stille samme krav til hele befolkningen, på grunn av at enkelte er særdeles lettkrenket, utvikler det seg doble standarder og lavere forventninger til innvandrerbefolkningen. Det får til slutt alle svi for.

