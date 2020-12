annonse

annonse

Atomforsker Mohsen Fakhrizadeh ble angivelig drept av en «satellitt-kontrollert maskinpistol styrt av kunstig intelligens»

SouthFront melder at nestkommanderende for Irans islamske revolusjonsgarde (IRGC), admiral Ali Fadavi, 7. desember ga ytterligere detaljer om drapet på toppatomforskeren Fakhrizadeh. Ifølge Fadavi ble et satellittkontrollert maskingevær styrt av «kunstig intelligens» brukt i angrepet.

Fadavi påstod at Fakhrizadeh ble likvidert da et maskingevær «zoomet inn» på ansiktet hans og avfyrte 13 skudd, da forskeren kjørte på en motorvei utenfor Irans hovedstad Teheran med 11 sikkerhetsvakter 27. november.

annonse

– Maskinpistolen ble montert på en Nissan-pickup og fokuserte bare på martyr Fakhrizadehs ansikt på en måte som førte til at hans kone ikke ble skutt, til tross for at hun bare var 25 centimeter unna, sa han.

– Den ble kontrollert fra nettet via en satellitt og brukte et avansert kamera og kunstig intelligens for å kjenne igjen målet, la han til.

Fadavi forklarte videre at Fakhrizadehs sikkerhetssjef tok fire kuler «mens han kastet seg» over forskeren, og at «det ikke var noen terrorister på stedet».

annonse

Ulike versjoner

Ulike beretninger om forskerens død har dukket opp siden angrepet. Irans forsvarsdepartement har sagt at han ble fanget i kryssilden mellom gjerningspersonene og livvaktene sine, mens nyhetsbyrået Fars har hevdet at «et fjernstyrt automatisk maskingevær» drepte ham.

I denne siste versjonen, har drapet blitt enda mer forseggjort. Det ble ikke bare kontrollert av en satellitt, men også av en kunstig intelligens som opererte det og zoomet inn på ansiktet hans for ikke å drepe noen andre.

Atomprogram og Israel

Flere mistenker at det er Israel som står bak likvideringen for å bremse fremgangen i Irans atomprogram.

Ifølge Irans forsvarsminister, Amir Hatami, ledet Fakhrizadeh det iranske forsvarsdepartementets «Forsvars- og forsknings- og innovasjonsorganisasjon», med fokus på feltet «atomforsvar».

annonse

Den statskontrollerte iranske mediekanalen Press TV har tidligere sagt at våpen hvor det stod «Made in Israel» ble funnet på åstedet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474