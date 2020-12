annonse

Det står strid om valgprosedyrene i Pennsylvania har blitt fulgt. Nå kan saken ende i høyesterett.

Saken gjelder en lov vedtatt i delstaten i 2019 angående såkalt «no-excuse mail-in voting». Det innebærer at langt flere kunne stemme per post og ikke gjennom personlig oppmøte.

Republikaneren Mike Kelly har innlevert søksmål mot loven, som han mener ikke følger konstitusjonen. Han får støtte fra over tretti andre folkevalgte i delstaten. Det hevdes nå at delstatens høyesterett overkjørte de folkevalgte og dermed åpnet for «løsere standarder» når det gjelder verifisering av underskrifter og frister på poststemmer enn det som gjelder stemmer avgitt ved personlig oppmøte.

Pennsylvanias høyesterett har et 5-2 flertall i demokratenes favør, skriver Fox News.

Høyesterett i delstaten har avvist Kellys søksmål, men de søker nå å få den ført for høyesterett på føderalt nivå – det vil si landets øverste rettsmyndighet. Den ansvarlige dommeren i høyesterett for hastesaker når det gjelder Pennsylvania, Samuel A. Alito Jr, beordret søndag at delstatens myndigheter måtte respondere på Kellys søksmål en dag tidligere enn opprinnelig oppsatt. Dette tolkes som et steg som gir rom for å endre utfallet i Pennsylvania innen fristen for å utnevne valgmenn. Ny frist er satt til tirsdag kl 09:00 amerikansk tid.

Skulle søksmålet fra Kelly vinne frem, kan hundretusenvis av poststemmer bli erklært ugyldige, noe som vil endre stemmeresultatet i favør Donald Trump.

Senator Ted Cruz påpeker i et intervju med Sean Hannity på Fox News at 39 prosent av amerikanerne mener at valget var «rigged», altså ikke legitimt.

– På et tidspunkt når landet er så delt, når folk er så sinte, så trenger vi en avklaring. Vi har behov for at høyesterett tar saken og forsikrer oss om at vi følger konstitusjonen og loven, sa Cruz.

– Det er ikke sunt for demokratiet det vi ser i Pennsylvania, og problemet blir verre av at Pennsylvanias høyesterett er en partisk domstol for demokratene som har avgitt dommer som på overflaten ser ut til å være i motstrid til loven. Det er ikke slik valg er ment å bli gjennomført, sa Cruz.

Cruz, som er jurist og som har vært en aktuell kandidat til å bli utnevnt til høyesterett, sa at han selv er forberedt på å føre de muntlige forhandlingene foran høyesterett dersom de velger å behandle søksmålet fra hans kollega Mike Kelly.

