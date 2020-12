annonse

annonse Voksende bekymring. Resett har i flere artikler omtalt at to profilerte ansatte og styrelederen har sluttet i Document. Til Klassekampen uttaler den nylig avgåtte styrelederen at også flere andre journalister det siste året har sluttet i den nasjonalkonservative nettavisen.

Styreleder Fylling ønsket ikke å uttale seg om avgangen til Resett, men etter at Rustad antydet at det var «private årsaker» som var grunnen til at han gikk av, tar han nå bladet av munnen overfor Klassekampen.

annonse

– Rustad insinuerer om min avgang. Men jeg trakk meg av profesjonelle grunner fordi han laget system som gjorde at jeg ikke kunne ivareta min rolle som arbeidende styreformann, sier den nylig avgåtte styrelederen Steinar Bang Fylling til Klassekampen, som varsler at han nå har klaget Rustad inn til Redaktørforeningen.

Etter det Resett kjenner til var dette også bakgrunnen for at tidligere styreleder Trond Ellingsen trakk seg ut av bedriften.

Les også: Halvor Fosli slutter i Document – går til HRS

annonse

Voksende bekymring

Bang Fylling har samtidig det siste året sett med voksende bekymring på hvordan redaktør Hans Rustad har omfavnet konspirasjonsteorier på redaksjonell plass. – Jeg har aldri møtt en voksen mann som er i sine fulle fem og likevel kan være så fanatisk ihuga oppslukt av en politiker og aldri ha et kritisk øye til hva denne politikeren gjør feil, sier Fylling, som også bekrefter at en grunn til at han gikk av var at Rustad kastet ham ut av en chatgruppe om satsingen på Documents nye TV-kanal. – Min stilling var arbeidende styreformann, og da har jeg etter aksjeloven plikt til å holde meg tett orientert om bedriftens utvikling og nysatsinger, sier Fylling til Klassekamepn Hans Rustad har ifølge avisen blitt forelagt uttalelsene fra sin tidligere styreleder, men ønsker ikke å svare på kritikken. Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474