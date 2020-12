annonse

Mandag kveld sendte Texas søksmål til høyesterett mot vippestatene Pennsylvania, Georgia, Michigan and Wisconsin for å få forkastet valgresultatet de har sertifisert med Joe Biden som vinner.

I søksmålet fra Paxton heter det at delstatene myndigheter (government officials) «brukte Covid-19 pandemien som begrunnelse» for å tilta seg «lovgivende forsamlingens autoritet og på ukonstiusjonelt grunnlag endret delstatenes statuetter.» Videre at de «oppnådde disse revisjonene gjennom direktiver eller søksmål, og på den måten svekket de valgets integritet.»

Tirsdag kveld annonserte statsadvokatene i Missouri, Louisiana, Arkansas at de stilte seg bak søksmålet og ville bidra.

Og onsdag er også president Donald Trump ute og støtter Texas i søksmålet.

– Vi kommer til å intervenere i Texas-saken (pluss mange andre staters). Dette er den store. Landet vårt trenger en seier! skriver han på Twitter.

We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020