annonse

annonse

Alle hadde bakgrunn fra et annet land enn Norge.

Tirsdag 8. desember 2020, var det fem fengslingsforlengelser i Oslo tinghus.

«Rajab» – 21 år, opprinnelig fra Albania

annonse

Han ble pågrepet av politiet i januar 2020, siktet overtredelse av straffeloven § 275, jf. § 16 og § 15 – forsøk og medvirkning til drapsforsøk. Fengslingen er senere forlenget flere ganger, sist ved Oslo tingrett sin kjennelse av 10 november 2020.

Påtalemyndigheten ba nå retten om at siktede fortsatt skulle holdes fengslet i ytterligere fire uker, noe retten etterkom.



«Zoran» – er 19 år og kommer fra Balkan

annonse

Han ble varetektsfengslet i januar 2020, siktet for overtredelse av straffeloven § 275 – drap. Han har siden vært underlagt varetektsfengsling. På bakgrunn av den svært alvorlige siktelsen, ble «Zoran» fortsatt fengslet fire uker frem i tid.

«Mohammed» – 15 år med somalisk bakgrunn, ble fremstilt for varetektsfengsling 1. desember 2020, siktet for overtredelse av straffeloven § 275, jf. straffeloven § 16 – drapsforsøk. På grunn av mistenktes unge alder, ble han kun begjært fengslet i første omgang en uke frem i tid.

Dette «barnet» er siktet for å ha påført en 14 år gammel gutt på Lindeberg i Oslo alvorlige stikkskader mandag i forrige uke. 14 åringen skal være utenfor livsfare.

Etter en grundig vurdering, besluttet retten at det fortsatt var tvingende nødvendig å holde dette «barnet» fengslet ytterligere i en uke. I den anledning opplyste barnevernet at det fortsatt ikke finnes tilbud som både kan ivareta «barnet», og samtidig trygge og ivareta de nødvendige restriksjoner, normer, regler og grenser et velfunderende samfunn er avhengig av for å fungere.

«Barnet» er nå plassert på en ungdomsanstalt i Eidsvoll, noe som innebærer at han ikke vil sitte fengslet sammen andre voksne personer. Ifølge rettsboken, beskrev han sin hverdag der som «kjedelig», og at han ville hjem.

«Erdogan» – 21 år og fra Tyrkia

annonse

30 januar 2020 ble han fengslet og siktet for overtredelse av straffeloven § 275, jf. straffeloven § 15 – medvirkning til drap. Fengslingsfristen er senere forlenget flere ganger, sist ved tingrettens kjennelse av 10. november 2020.

Påtalemyndigheten ønsket fortsatt å holde vedkommende fengslet i fire uker til, noe retten samtykket og var enig i.

Det bemerkes også at påtalemyndigheten ønsker og håper å holde «Abdullah» varetektsfengslet frem til hovedforhandling.

«Mohammad» – 55 år, fra et vest-asiatisk land

21. desember 2019 ble «Mohammad» fengslet, siktet for blant annet voldtekt. Nærværende fengsling er gjentatte ganger forlenget, sist ved tingrettens kjennelse av 20. august 2020, hvor det ble besluttet fengsling frem til hovedforhandlingen 3. november 2020.

I Oslo tingretts dom av 10. november 2020, ble «Mohammed» dømt til ubetinget fengsel i tre år og fem måneder.

«Mohammed» påanket dommen til lagmannsretten. Ankeforhandlingen er så langt ikke berammet, hvorpå påtalemyndigheten ba om rettens kjennelse for fortsatt fengsling i inntil åtte uker.

Oslo tingrett tok påtalemyndighetens begjæring til følge, og satt fengslingstiden til åtte uker frem i tid.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474