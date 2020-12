* Det blir sendt sms før jul om karantene til alle med utenlandske mobiler i landet. Meldingen er på eget språk.

* Sms til alle norske mobiler som befinner seg i utlandet i julen, og en sms etter jul til de samme mottakerne for å minne om karantenereglene nå de kommer tilbake.

* En egen tiltaksplan for blant annet karantenehoteller for mellom 3.000-4.000 sesongarbeidere som kommer til landet under lofotfisket.

* Et digitalt system for reiseregistrering for å bedre smittekontrollen inn i landet med blant annet kontaktopplysning og karantenested. Vil gjelde fra 1. januar.

* Butikker får ikke utvidet åpningstid før jul av smittevernhensyn.