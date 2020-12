annonse

– Litt av ein type å hylle for en radiokanal som skal representere mangfold og inkludering.

Den flerkulturelle radiokanalen Voice of Oslo er i hardt vær på sosiale medier, etter å ha lagt ut en nyhetssak om den nyleg avdøde ekstreme islamisten Khadim Hussein Rizwi.

Han var leder for den radikale bevegelsen Tehreek-e-Labbaik Pakistan, en ytterligående islamistorganisasjon som blant annet har protestert sterkt mot endringer av Pakistans blasfemilover, som utsetter alle som oppfattes å ytre seg kritisk om islam for fare for å bli dømt til døden.

En av sakene har kun en kort tekst på urdu, der man blant annet kan lese «Vi tilhører Allah og til Allah skal vi vende tilbake».

Dette er en tradisjonell islamsk kondolanse. I tråden svarer mange med å skrive det samme budskapet.

Én som imidlertid er kritisk er Arbeiderpartipolitiker Trond Brækhus fra Søndre Nordstarnd i Oslo.

Én som imidlertid er kritisk er Arbeiderpartipolitiker Trond Brækhus fra Søndre Nordstarnd i Oslo.

Islamisten som blir kondolert av radiokanalen brukte blant annet Twitter til å formidle beskjeder og instruksjoner under de voldelige protestene som oppsto etter at landets høyesterett i 2018 frikjente den kristne kvinnen Asia Bibi, som i 2010 ble dømt til døden på bakgrunn av anklager om blasfemi.

Svartmaling

Voice of Oslo sender på FM-nettet og beskriver seg selv som en flerkulturell radiokanal. Kanalen har sendinger på urdu og arabisk.

Voice of Oslo har har ikke ønsket å svare på spørsmål om saken og viser til at Resett har blitt nektet medlemsskap i Redaktørforeningen og at Voice of Oslo anser Resett for å være en «useriøs blogg».