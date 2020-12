annonse

– Burde det være innlysende at man ikke skal gå tilbake og slette alle eksempler på karikaturer av mørkhudede menn i NRKs historie.

Det skapte storm da TV Norge i forrige uke kunngjorde at de fjerner julehumor-programmet «Nissene over skog og hei» med Espen Eckbo og Atle Antonsen fra DPlay og TV Norge.

Grunnen var at en av karakterene, spilt av Espen Eckbo,faller inn under «blackface-begrepet». Blackface innebærer ifølge de såkalte antirasistene å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.

Det skjedde blant annet etter press fra instagram-kontoen «rasisme_i_norge».

Jamal Sheik, som står bak Instagram-kontoen har nå også kommet med krav om at statskanalen NRK skal saumfare eget arkiv etter påståtte rasistisk innhold. NRK har svart med å være helt tydelige på at kanalen ikke vil gjøre det.

På Facebook sier programleder Fredrik Solvang i NRK at han er svært glad for at hans egen arbeidsgiver ikke lar seg presse av aktivister til å saumfare arkivene med tanke på å utslette spor etter «blackface».

Sammenlikner med karikaturstrid

Han sammenlikner kravene om å fjerne TV-program med de som ønsker å forby karikaturtegninger av religiøse figurer.

– Vi står midt i en karikaturstrid om dagen der de aller fleste later til å mene at retten til å karikere, også andres profeter, må bestå og at alternativet er utålelig. På samme måte burde det være innlysende at man ikke skal gå tilbake og slette alle eksempler på karikaturer av mørkhudede menn i NRKs historie. Å utsette andre for satire, å håne dem, er faktisk en rettighet.

Solvang er selv adoptert fra et asiatisk land, men mener man må tåle stereotyper av asiater på norske TV-skjermer.

– Personlig kan jeg ha svært tungt for å le av hvite mennesker som karikerer asiater, det finnes rikelig av tilfeller av det i for eksempel amerikansk film. Ofte kan resultatet være rasistisk, men hva da når det er asiatiske skuespillere som får arketypiske og rasistiske asiatiske roller? Det går ikke an å forby og bør heller ikke forbys at asiater gjøres narr av, langt mindre bør man gå tilbake og slette all dokumentasjon på det som gjerne kan være dårlig humor.

