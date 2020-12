annonse

Hundrevis av lærere i San Diego har deltatt i et «hvit privilegium»-kurs der de ble bedt om å forplikte seg til å bli «antirasistiske» og erkjenne at de møtes på et «stjålet land».

Kurset bygger på et premiss om at lærerne må akseptere at deres egne «ubevisste» rasemessige partiskhet underbygger rasistiske strukturer i samfunnet.

Journalisten Christopher Rufo har snakket med flere av bidragsyterne til kurset. Han hevder at opplæringen er «obligatorisk» for alle lærere i San Diego Unified School District. Det forventes av lærerne at de vil oppleve «skyld, sinne, apati og trangsynthet».

– Etter drapet på George Floyd ga vi lærerne frivillige opplæringer fra Racial Healing Handbook. Innholdet var ikke hemmelig, sa en talsmann for distriktet ifølge Daily Mail.

Rasistiske ideer

Men ifølge distriktet hevdes det at «kurset ikke er obligatorisk» og at hundrevis av lærere deltok frivillig.

Lærerne blir fortalt at de er rasister og at de opprettholder rasistiske ideer, strukturer og politikk, og at de må forplikte seg til å være antirasistiske i klasserommet. De blir også fortalt at hvite mennesker har det meste av makten i USA, og at hvite lærere ivaretas på «ethvert maktnivå».

Makt

Under kurset måtte lærerne innrømme at de levde på et stjålet land som egentlig tilhørte urfolket, og at de fra nå av skulle være «antirasister», ifølge Fox News.

De ble også pålagt å se klipp av Robin DiAngelo, forfatter av boken, «White Fragility», og Ibram X. Kendi, forfatter av boken «How to be an Antiracist.»

