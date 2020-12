annonse

Langrennssjef Espen Bjervig sier det var en tøff avgjørelse på flere nivåer å droppe Tour de Ski. Det er ikke alle som forstår beslutningen.

Tirsdag kveld ble det endelig avgjort at det ikke blir norske langrennsløpere å se på startstreken når Tour de Ski kommer i gang 1. nyttårsdag.

Langrennsleiren i Norges Skiforbund har lyttet til de medisinske rådene og velger ikke å reise. Det internasjonale skiforbundet (FIS) kunne ikke endre Tour-opplegget selv om langrennsstormakter som Norge og Sverige krevde smitteverngrep.

– Jeg opplever forståelse for beslutningen, men jeg opplever også litt frustrasjon. Norge er en viktig del av verdenscupsirkuset, sier Bjervig til NTB om reaksjonene i det internasjonale langrennsmiljøet.

– Vi ser en kulturforskjell i tankesettet vårt. I Norge har vi vært veldig restriktive under denne pandemien. Så det er nok et læringspunkt både for FIS sentralt og for oss, at vi har forskjellige innfallsvinkler, legger han til.

Alene

Samtidig har de andre grenene i Norges Skiforbund valgt å kjøre på videre i verdenscupen. Hopperne, alpinistene og kombinertløperne er blant dem som skal reise rundt i Europa for å konkurrere fram mot jul.

– Får du negative reaksjoner fra de andre skigrenene?

– Nei, jeg føler ikke at vi får noe kritikk. Og egenarten til idretten er forskjellig. De andre øvelsene krever andre ting, mens vårt viktigste verktøy er lungene våre. Og akkurat lungene er det covid-19 ofte angriper hardt. Og vi vet ikke langtidseffekten av det dersom noen av våre utøvere skulle blitt rammet, sier Bjervig.

I helgen uttalte kombinertlandslagets sportssjef Ivar Stuan seg til NRK om situasjonen. Han erkjenner at det ser spesielt ut at bare én gren i skiforbundet dropper verdenscuprenn.

– Det er veldig spesielt. Vi har snakket mye med langrennsfolket, og våre leger har tett kontakt. Medisinsk ønsker de at vi holder oss hjemme, og så blir det en totalvurdering vi må gjøre selv, sa han.

Naboene avventer

Bjervig og hans kolleger fikk støtte av Sverige og Finland i forsøket på å få FIS til å endre Tour de Ski-programmet. Også nabolandene bestemte seg for å stå over verdenscuprennene i Davos og Dresden de kommende helgene, men har ikke tatt noen endelig avgjørelse rundt touren.

– Vi har diskutert dette med Sverige og Finland, også medisinsk. Men hva de bestemmer seg for, har jeg ikke noen klar følelse på akkurat nå. Det viktigste for meg er at vi tar et valg vi kan stå for, sier Bjervig.

Den svenske landslagssjefen Anders Byström synes det er trist at Norge ikke blir med i Tour de Ski. Selv avventer Sverige med å ta endelig stilling til spørsmålet, men en beslutning blir tatt før jul.

– Vi fortsetter å se an hvilke muligheter og løsninger vi har for å kunne føle oss trygge, sier Byström til TT.

Ansvar

Sverige-sjefen påpeker at de enkelte nasjonene har et ansvar for å stille opp i de internasjonale konkurransene. Og han tror ikke Tour de Ski blir mindre attraktiv uten norsk deltakelse.

– Det synes jeg ikke. Vi har et ansvar også mot den internasjonale skiverdenen for å stille opp dersom situasjonen tillater det. Det er trist at Norge ikke er med, men det gi andre en sjanse til å vise seg fram.

Bjervig sier at helsehensyn trumfet alt for Norges del.

– Dette er en tøff avgjørelse på flere nivåer. Vi har et internasjonalt ansvar for idretten, og det får økonomiske konsekvenser for utøverne. Men til syvende og sist er det helsa som er viktigst.

