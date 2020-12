annonse

Tirsdag kveld kunne Resett rapportere at Høyesterett hadde vedtatt at Texas’ søksmål mot fire vippestater for å ha «svekket valgets integritet» oppfylte kravene for å bli hørt. Nå kaster delstaten Missouri samt angivelig også Louisiana og Arkansas seg på og vil støtte Texas, skriver Fox News.

Statsadvokaten i Texas, Ken Paxton, innleverte sent mandag kveld amerikansk tid et søksmål mot Pennsylvania, Georgia, Michigan and Wisconsin for å få forkastet valgresultatet de har sertifisert med Joe Biden som vinner. Texas mener valget i disse fire delstatene har vært gjennomført på ulovlig vis gitt konstitusjonen.

I søksmålet fra Paxton heter det at delstatene myndigheter (government officials) «brukte Covid-19 pandemien som begrunnelse» for å tilta seg «lovgivende forsamlingens autoritet og på ukonstiusjonelt grunnlag endret delstatenes statuetter.» Videre at de «oppnådde disse revisjonene gjennom direktiver eller søksmål, og på den måten svekket de valgets integritet.»

Nå sier statsadvokaten i Missouri, Eric Schmitt, i en tweet at han vil være med å «ta ledelsen i støtte for søksmålet fra Texas til høyesterett»-

– Valgets integritet er helt sentral for republikken. Og jeg vil forsvare det til enhver tid, skriver han.

