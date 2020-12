annonse

Sier at justisminister William Barr ikke har gjort nok for å komme til bunns i saken.

Fox News melder at mer enn to dusin republikanere i Representantenes hus har sendt et brev til Trump hvor de oppfordrer presidenten om å be justisminister William Barr om å utnevne en spesialetterforsker for å etterforske uregelmessigheter i presidentvalget i november.

– Justisdepartementet har blitt bedt ved flere anledninger om å iverksette en etterforskning av denne saken, men passivitet fra departementet sammen med kommentarer fra justisministeren indikerer en manglende vilje til å undersøke uregelmessighetene som din kampanje og andre folkevalgte over hele landet har hevdet, heter det i brevet.

Brevet ble signert av 27 republikanske medlemmer av kongressen – inkludert Lance Gooden og Louie Gohmert fraTexas, Paul Gosar fra Arizona, Thomas Massie fra Kentucky og Ted Budd fra North Carolina. Det følger et nesten identisk brev som Gooden sendte på egen hånd forrige uke. En talsperson for Goodens kontor sa at det nye brevet var et resultat av en massiv støtte fra Goodens republikanske kollegaer.

Goodens hjemstat Texas gikk nylig til høyesterett med en sak mot Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin, hvor det hevdes at de fire vippestatene feilaktig endret valgprosedyrene sine. Søksmålet krever at spesielle nyvalg skal finne i disse statene for å utnevne valgmenn, eller hvis valgmenn allerede har blitt utnevnt, at statlige lovgivere utnevner nye.

