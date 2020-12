annonse

– Kanselleringen av «Nissene over skog og hei» er et angrep på meg som del av det norske fellesskapet, skriver SVs stortingskandidat Robin Hansson (SV) i VG.

Det skapte storm da TV Norge i forrige uke kunngjorde at de fjerner julehumor-programmet «Nissene over skog og hei» med Espen Eckbo og Atle Antonsen fra DPlay og TV Norge.

Grunnen var at en av karakterene, spilt av Espen Eckbo,faller inn under «blackface-begrepet». Blackface innebærer ifølge de såkalte antirasistene å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.

Det skjedde blant annet etter press fra instagram-kontoen «rasisme_i_norge».

SV-politikeren Robin Hansson skriver i VG om oppveksten som mørkhudet på Sørlandet og hvordan han opplevde at hudfargen var tema i nesten alle sosiale sammenhenger. Han fortsetter å beskrive det som at han følte seg som en mørk mann i en hvit manns verden.

Hanssn forteller at han fikk et skandinaviskklingende navn fordi foreldrene var redde for at han skulle bli diskriminert og at han mener rasisme er et reelt samfunnsproblem.

Angrep

Likevel har han lite til overs for at programmer nå fjernes fra TV-skjermen på grunn av «blackface».

– Kanselleringen av «Nissene over skog og hei» er derimot et angrep på norsk humor og kunstneres ytringsfrihet, men det er også et angrep på meg som del av det norske fellesskapet. Jeg er mørk, jeg er ikke en glasskule og jeg er dritlei av at folk lar seg krenke på mine vegne. Ikke minst fordi jeg selv er en engasjert antirasist. At hvite mennesker aldri skal kunne iscenesette seg som en svart person i humorens og satirens tjeneste opplever jeg som ekskluderende og farlig. Det er et alvorlig blindspor å gjøre antirasismen til en kamp om kulturpersonligheters moral.

