Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam ble nominert som nummer to på Arbeiderpartiets stortingsliste, plassen bak Jonas Gahr Støre.

Dagens Næringsliv skriver at i kulissene foregikk det en helt annen kamp. Tre varsler mot Kamzy Gunaratnam ble behandlet. Men de var ikke kjent for delegatene som stemte under nominasjonen.

Sarah Gaulin fra Søndre Nordstrand Ap var en av varslerne. Hun forteller om en opplevelse av ekskludering, nettverksbygging, ukultur. Hun kaller det et parti som ikke er «så langt unna» å ligne en sekt. I varselet nevner hun kampanjen #hunbørstille og nettverket Generasjon Y. Gaulin hevder det er Kamzy Gunaratnam som står bak.

– Nå merker jeg alvoret i saken enda mer, og jeg er bekymret for partiet. De nettverkene Kamzy har bygget opp begynner å bli fraksjoner internt i partiet. De er aggressive og lager en ukultur i partiet, skriver Gaulin i varselet.

I sin innstilling til Oslo Ap skriver granskningsnemnden at «det er svært alvorlig at det varsles mot en så sentral person, som er gitt mye makt av fylkeslaget, i kraft av alle sine posisjoner. Det virker som om varslerne frykter at hun har brukt sin makt til å selektere, fryse ut, og mobbe gjennom de uformelle nettverkene.»

De understreker samtidig at ingenting tyder på at varslene er noen form for organisert aksjon, eller at varslerne har kjennskap til hverandres identitet.

Kamzy Gunaratnam nektet for alt, og det endte med påstand mot påstand. Men nemnden mener likevel at det har vært mye ryktespredning og servering av «drittpakker». De ønsker at ledelsen rydder opp i dette.

