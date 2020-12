annonse

Det norske rettsystemet har bestemt at Mustafa Hasan ikke har rett til opphold i Norge etter at hans mor i sin tid løy på asylsøknaden. Nå reageres det på at mediene driver «kampanjejournalistikk» for at han skal få bli i Norge. UNE hevder at norske medier lyver.

Det er mange som trenger beskyttelsesbehov og som lever i krigsherjede land. Mange av disse ønsker seg til Norge for et bedre liv. Men enkelte ganger slipper Norge inn personer som lyver på asylsøknaden.

I 2008 reiste en kvinne til Norge med sin sønn og fortalte norske myndigheter at hun var på flukt fra Palestina. Kvinnen løy. Hun var ikke fra Palestina, men fra Jordan. Et trygt land.

Kvinnen levde i Norge i over 10 år før løgnen ble avslørt. Hun ble deretter kastet ut av landet.

Ikke rett til opphold

Det sammes skjer nå med sønnen som kom med moren til Norge. Han heter Mustafa Hasan og er blitt 18 år gammel.

Hasan mener han har krav på opphold i Norge, selv etter at norske myndigheter har tatt familien i løgn. Han har gått rettens vei, men de mener mannen ikke har rett til opphold.

«I den enstemmige dommen fra lagmannsretten i 2017 etterlates det ikke noe rom for tvil. Mustafa Hasan har ikke rett til opphold. Vedtaket om at han må reise fra Norge, står fast.», står det i dommen.

Kampanjejournalistikk

Men nå har mediene i Norge kommet på banen. I VG, Dagbladet, NRK og TV 2 har Hasan fått massiv oppmerksomhet.

På sosiale medier er mange rasende for at mediene driver kampanje for å få UNE til å forandre vedtaket.

– Nå har VG laget flere gråtereportasjer og drevet kampanjejournalistikk for at denne mannen skal få bli i Norge. Hvorfor skal Norge belønne folk som har løyet på asylsøknaden? Vi må hjelpe de som trenger hjelp og har beskyttelsesbehov, ikke de som LYVER!!!, skriver en person.

– Det er trygt og fint i landet han og familien hans kommer fra. Han kan reise ned og få nye venner og et nytt liv. Vi kan ikke åpne opp for hele verden. Norsk media må skjerpe seg. De bidrar sterkt til å holde denne saken i live, skriver en annen.

Lysbakken-støtte

Men også norske topp-politikere har begynt å engasjere seg i saken ettersom mediene har skrevet lange artikler.

En av de er SV-politiker Audun Lysbakken, som mener Hasan bør få bli.

– Regjeringen må våkne. Mustafa Hasans sak er svært lik en sak hvor Norge ble felt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Norge er bundet til å følge den dommen i lignende saker. Nå krever SV at justisministeren engasjerer seg i saken!, skrev han på twitter.

Lyver

Utlendingsnemda (UNE), som har gitt avslag, og som mener Hasan må reise tilbake, er klar i sin sak.

– Familien har gitt uriktige opplysninger om identitet og har fremlagt falske dokumenter. Dette utgjør grove brudd på utlendingsloven, skriver avdelingsleder i Utlendingsnemnda, Terje Østraat, i en e-post til VG.

UNE skriver også på sin egen nettside at saken er grundig behandlet og at mediene lyver.

«Det at familien kom fra Jordan, er ikke bare noe utlendingsmyndighetene mener, det er fastslått som fakta i saken. Det stemmer heller ikke, som det står i diverse artikler og debattinnlegg, at moren først ble jordansk statsborger da hun giftet seg. Hun har vært jordansk statsborger hele livet», skriver UNE før de fortsetter:

«Det er dermed også klart at den midlertidige oppholdstillatelsen familien først fikk i Norge, ble gitt på feil grunnlag, ut fra falske papirer og uriktige opplysninger om bakgrunn, opprinnelse og identitet. Det var også derfor tillatelsen ble tilbakekalt etter at dette ble avslørt. Det er en avsporing av saken å gjøre dette til noe usikkert eller diskuterbart».

