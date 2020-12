annonse

annonse

En konduktør henges ut på sosiale medier av Instagram-brukeren Rasisme i Norge (rasisme_i_norge) med over 28.000 følgere. Det er aktivisten Jamal Sheik som står bak.

På Instagram er det lagt ut en «noen sekunder lang videosnutt hvor det ser ut som en togkonduktør, som er en voksen hvit mann, tar underarmen rundt halsen til en mørk ung jente. Hendelsen blir fremstilt som et eksempel på rasisme fra konduktørens side, skriver Nettavisen.

Men hele grunnlaget for videoen som nå spres var en provokasjon.

annonse

Hendelsen

Det var på kveldstoget fra Porsgrunn til Eidsvoll at seks jenter og en gutt går på toget. Gjengen er både høylytt og krangler. De sparker i togsettet. Konduktøren kommer, men ingen har billetter.

Nettavisens kilder sier at det tok «omtrent ti minutter hvor ungdommene kom med flere forklaringer på at de ikke hadde billetter, hvor enkelte av dem underveis gikk på do – og forklarte at den andre hadde billettene, og den tredje og så videre. Deretter ber konduktøren dem om å gå av toget hvis de ikke har billetter.»

annonse

Situasjonen blir amper. Flere i gjengen roper ukvemsord som «pedo», «rasist» og «jævla idiot» til konduktøren. Han blir også kalt «feit» og «julenisse».

Konduktøren går ut av toget og tilkaller politiet. Han ber de forlate toget, noen fire av dem gjør. Det var kun to jenter igjen som ikke ville gå ut, og konduktøren skjøv dem visstnok av toget.

Da prøver en av jentene å komme seg inn igjen, og da griper konduktøren tak i henne. På videoen kan det se ut som han tar kvelertak.

Mens dette skjer, drar den andre jenta frem mobilen og begynner å filme seg selv. Hun skriker inn i kameraet og roper «Slutt å slå meg», skriver Nettavisen.

Det er snutten fra slutten som Jamal Sheik publiserer på Instagramkontoen med teksten:

«Hei Vy-gruppen! Dette er en sak som vi mener dere bør ta tak i. Konduktøren tar kvelertak på en ung mørkhudet jente– , og dere kan tydelig høre en gråtkvalt stemme … Vi kommer til å sende dere en usladdet versjon av dette, hvor det fulle klippet er enda noe lenger.»

annonse

Nettavisen skriver at de har sett hele videoen og der er det det motsatte som ser ut til å skje. Det er tvert imot en person som prøver å ta kvelertak på konduktøren.

Det er ikke kjent hvor vanlig det har blitt at ungdomsgjenger med mørkhudete aktivt kommer med grunnløse beskyldninger om rasisme for å oppnå fordeler for seg selv eller bare lage kvalm og problemer for folk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474