I et innlegg publisert på sin offisielle blogg onsdag, kunngjorde YouTube oppdateringer for «arbeidet [deres] for å støtte integriteten til det amerikanske valget i 2020».

Ifølge YouTube, som eies av Google, var deres hovedmål under valget å «koble folk til autoritativ informasjon, i tillegg til å begrense rekkevidden av feilinformasjon og fjerne skadelig innhold.» Ifølge selskapet, pågår disse anstrengelsene stadig, og det er derfor de har bestemt seg for å legge ut en oppdatering.

«Vi vil begynne å fjerne alt innhold som er lastet opp i dag (eller når som helst i ettertid) som villeder folk ved å påstå at utbredt fusk eller feil endret utfallet av det amerikanske presidentvalget i 2020», sa videoplattformen onsdag.

I tillegg til fjerning av slikt innhold, sa YouTube at selskapet ville øke rekkevidden til «autoritative nyheter» og undertrykke «problematisk feilinformasjon.»

Pågående rettssaker

Til tross for Youtubes beslutning om å slette slik informasjon fremover, har påstandene om valgfusk ennå ikke gått igjennom det amerikanske rettssystemet.

Trumps juridiske team utfordrer fremdeles valgresultatene i flere stater. Blant annet skal sakene «Mike Kelly et al. v. Pennsylvania, et al.» og «Texas v. Pennsylvania, et al.» sannsynligvis opp til Høyesterett i nærmeste fremtid.

Mange vitner har sverget under ed og signert erklæringer om å ha bevitnet påstått valgfusk i flere stater.

