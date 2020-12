annonse

– Man skal være ekstremt forsiktige med påstander mot hverdagsnæringslivet i den situasjonen vi er i nå.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier overfor NTB at mange småbedrifter ikke klarer å overholde karantenereglene.

Men utspillet møter lite gehør fra Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter.

– Med mindre Raymond kan legge fram noen grunnleggende bevis for den type påstander, så ville jeg ha holdt meg for god for å legge skylden på ryggraden i norsk næringsliv, som gjør så godt de kan for å holde samfunnshjulene i gang, med nasjonale og lokale pålegg og ulik grad av forvirring, sier Thommessen, som er tidligere Venstrepolitiker.

Han bruker sterke ord om utspillet fra Ap-Raymond.

– Den type påstander er bare ødeleggende og fordummende. Man skal være ekstremt forsiktige med påstander mot hverdagsnæringslivet i den situasjonen vi er i nå, sier Thommessen.

