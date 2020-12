annonse

Norske biskoper krever amnesti for en familie fra Sri Lanka som har sittet seks år i kirkeasyl.

Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard har flere ganger besøkt familien som sitter i Finnsnes kirke. Han er også i kontakt med støttegruppen til kirkeasylantene.

Han sier til Klassekampen at han tror på familiens redsel for å reise hjem, og han oppfordrer nå regjeringen til å gripe inn og vise menneskelig forståelse.

– Vi må alle vise forståelse for at noe galt skjedde under kaotiske forhold for elleve år siden. Familien ble avhørt, men opplyste ikke om sin tilknytning til tamil-tigrene. At de fortsatt skal straffes for det, blir feil, sier han, og legger til:

– Vi engasjerer oss sjelden enkeltsaker, men nå har jeg alle mine kolleger i ryggen. Familien Collin lever som i et fengsel, noe som er skadelig over tid. De må få gjennom sitt inderlige ønske om å slippe ut og bli en del av Finnsnes-samfunnet.

Han mener opphold på humanitært grunnlag er riktig vei å gå, og han håper familien kan forlate kirka før jul, uten fare for å bli pågrepet og sendt ut av landet.

