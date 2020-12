annonse

Det var en kampklar og standhaftig Boris Johnson som torsdag uttalte seg om Brexit-forhandlingene med EU.

Ifølge den britiske statsministeren er det fortsatt lang avstand mellom ham og EU, særlig om en avtale om fiskeri. Han fortsatte med å advare om en sterk mulgihet for at det ikke vil bli noen frihandelavtale med EU.

– Det er nå en sterk mulighet for at vi vil ha en løsning som ligner mye mer på et australsk forhold til EU enn et canadisk, sier Johnson til pressen i London torsdag.

