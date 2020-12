annonse

En profilert demokrat truet Trump-supportere i en video på Facebook. Trusselen har ikke fått oppmerksomhet i norske medier.

Washington Times, Daily Mail, Fox News, og flere andre store medier, til og med venstrevridde Washington Post, har omtalt saken om demokraten Cynthia A. Johnson som kom med trusler mot Trump-supportere i en video som gikk viralt på sosiale medier denne uken. Johnson sitter i Representantenes Hus for delstaten Michioan.

Johnsen oppfordret «soldatene» til å stå klar og gjøre det de måtte gjøre med Trumps supportere. Hun ba også Trump-supportere om å «trå varsomt og være forsiktige».

– Dette er bare en advarsel til dere Trumpers. Vær forsiktig. Trå varsomt. Dette er ikke et spill. Nok er nok. Og til dere som er soldater, dere vet dere hva dere skal gjøre. Gjør det riktige. Stå klar! La dem svi, sier Johnson i videoen du kan se under.

Cynthia A. Johnson of the Michigan House of Representatives has a message to you.

She appears to be calling on her "soldiers" to make you pay.

Remember this. I won't forget Cynthia. pic.twitter.com/8PrbD7nIXX

— CHUD Unchained. (@UncleGulag) December 9, 2020